Ирина Ежова больше не возглавляет «роддом на Бограда»

Экс-спикер думы Иркутска Ирина Ежова больше не работает главврачом городского перинатального центра, известного как «роддом на Бограда». У Ирины Всеволодовны истёк срок трудового договора, а новый заключать не стали. Иркутяне восприняли такое решение неоднозначно, оно широко обсуждается общественностью.
Конкурс на замещение должности главного врача иркутского городского перинатального центра пока не объявлен. Временно исполнять его обязанности будет заместитель главврача по клинико-экспертной работе, врач-акушер-гинеколог второй квалификационной категории Оксана Токунова.
Напомним, Ирина Ежова возглавляла это медучреждение с 2002 года. В сентябре 2014 года была избрана депутатом думы Иркутска шестого созыва, с 2015 года являлась её председателем. Свои полномочия Ирина Ежова сложила в марте 2018 года.
Слухи о смене руководства перинатального центра ходили с 2017 года. Коллектив медицинского учреждения дважды выступал в защиту Ирины Ежовой – в мае прошлого года и сейчас, в апреле 2018 года, сотрудники роддома выступили с открытым письмом в поддержку и защиту Ирины Всеволодовны.
В начале апреля на заседании комиссии в министерстве здравоохранения Иркутской области работу перинатального центра признали неудовлетворительной, в частности, было заявлено, что «число смертей детей в Иркутском городском перинатальном центре за год выросло почти в два раза», сообщает «Байкал24». По информации интернет-портала, часть претензий к учреждению связана с тем, что его главврач Ирина Ежова в последнее время больше времени уделяла политической деятельности, нежели руководству медучреждением.
Со своей стороны, коллектив иркутского городского перинатального центра в открытом письме заявляет, что «несмотря на совмещение (Ириной Ежовой. – Прим. ред.) должности спикера городской думы, депутата, работа всех звеньев перинатального центра (а это родильный дом, гинекология, женская консультация) не пострадала – всё под контролем».
«В жизни любого учреждения есть сложные ситуации. Центр принимает женщин с самыми сложными беременностями, а количество родов в год достигает десяти тысяч. Сложной ситуацией всегда спешат воспользоваться завистники, «незаконно уволенные», «несправедливо обиженные» и просто люди, чье желание посудачить выше разумных пределов», – говорят сотрудники медучреждения.
Приводят они и статистику, отмечая, что перинатальная смертность в России в 2016 году составляла 7,89 на тысячу родившихся, ранняя неонатальная – 2,18, тогда как в иркутском перинатальном центре эти показатели были ниже – 7,01 и 1,84 на тысячу соответственно. В 2017 году показатель перинатальной смертности в роддоме на Бограда составлял 8,05, ранней неонатальной – два случая ровно на тысячу родившихся, что соответствует общероссийским показателям.
Между тем, ещё в мае 2017 года 190 работников перинатального центра обратились к спикеру ЗС Сергею Брилке с просьбами дать разъяснение слухам о возможной смене руководства медучреждения и оградить коллектив и главврача от нескончаемых проверок.
Медики заявляли: «Это не даёт сосредоточиться на работе, люди в постоянном напряжении. Возникает вопрос – а что хотят найти? У нас прекрасный главврач, сплочённый коллектив, демонстрирующий высокие показатели. Складывается ощущение, что коллектив хотят расшатать. Нам известно, что в Иркутской области уволены более 30 главных врачей».
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