Ипотечная суббота от Сбербанка раскроет секреты кредита на жилье

Сбербанк в Иркутске в субботу, 22 сентября, проводит ипотечную ярмарку для тех, кто планирует приобрести новое жилье.

Как сообщает пресс-служба банка, посетители смогут ознакомиться с актуальными предложениями на рынке жилой недвижимости в регионе и за его пределами, получить консультации по ипотечному кредитованию, в том числе по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и другим специальным кредитным продуктам со сниженными процентными ставками, новыми продуктами, такими как ипотека на гараж.

При наличии необходимых документов потенциальные покупатели сразу же смогут оформить заявку на ипотечный кредит под выбранный объект недвижимости.

– Подобные мероприятия хорошо знакомы жителям и пользуются популярностью, поскольку позволяют в рамках одной площадки ознакомиться с большим количеством предложений рынка недвижимости, сделать расчеты по кредиту именно под конкретный объект и сразу подать заявку на кредит в банк. В этот раз в ярмарке примут участие 20 крупных застройщиков нашего региона, поэтому у посетителей будут альтернативы для выбора, – отмечает начальник отдела жилищного кредитования Иркутского отделения Сбербанка Олеся Техова.

Координаты:

Ипотечная суббота пройдет в офисе Сбербанка по ул. Нижняя Набережная, 10 (вход со стороны ул. Декабрьских событий). Время проведения – с 10.00 до 16.00.

По инф. Телеинформа

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