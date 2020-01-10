 Иордань в Иркутске будет традиционно на заливе Якоби

В Иркутске на заливе Якоби начали строить иордань. Об этом сообщается на сайте храма Александра Невского.

Ледяной комплекс «Иркутская иордань» возводится ежегодно на заливе Якоби к празднику Крещения. В этом году строительство комплекса будет продолжаться вплоть до 19 января.

– За эти дни нужно сделать немало: очистить территорию комплекса от снега, возвести снежные ограждения, наметить купели для купания и водозабора. Работа находится для всех: для мужчин, женщин и детей, – говорят в храме.

В работе можно помочь. Всех заинтересованных ждут в храме Александра Невского по улице Якоби, 3, ежедневно с 10.00 до 20.00.

По инф. Телеинформа

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