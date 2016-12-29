ИОКБ подписала договор о сотрудничестве с больницей китайской провинции Хэйлунцзян

Иркутская областная клиническая больница подписала договор о сотрудничестве с больницей китайской провинции Хэйлунцзян. Соглашение заключено в ходе декабрьского визита иркутских врачей в столицу провинции Харбин.

Главный врач Областной больницы Петр Дудин рассказал, что делегация врачей во главе с министром здравоохранения Олегом Ярошенко посетила несколько медучреждений. Иркутян заинтересовал, прежде всего, опыт китайских реабилитологов, иглорефлексотерапевтов и массажистов.

– У них это направление очень развито, и результаты впечатляющие, – отметил он. – Приемы традиционной китайской медицины могут быть полезны для восстановления неврологических больных.

Китайских специалистов, по словам Петра Дудина, в первую очередь интересует высокотехнологичная медицинская помощь: кардио- и нейрохирургия, методика ЭКО. В ноябре они посетили ИОКБ и, высоко оценив работу иркутских коллег, выразили желание пригласить их к себе с целью передачи накопленного опыта.

– Это направление медицины в Китае является относительно новым, мы, конечно, ушли далеко вперед. В следующем году в Харбин отправятся наши кардиохирурги, нейрохирурги и неврологи. Нам есть, чем поделиться с китайскими коллегами, и есть, чему у них поучиться, – отметил главный врач.

Подписание договора между ИОКБ и больницей провинции Хэйлунцзян стало результатом соглашения об обмене опытом между министерством здравоохранения Иркутской области и Комитетом здравоохранения и планирования семьи китайской провинции, которое было подписано в октябре. Документ предполагал заключение двусторонних соглашений между учреждениями двух стран, направленных на развитие технологий диагностики и лечения.

По инф. Телеинформа

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