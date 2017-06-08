ИОКБ и больница Харбина подписали соглашение о сотрудничестве

Иркутская областная клиническая больница и Первая городская больница Харбина (КНР) заключили соглашение о сотрудничестве и партнерстве. Документ подписали главный врач ИОКБ Петр Дудин и главный врач китайского медучреждения, заместитель руководителя комитета здравоохранения и планирования семьи Харбина Мэн Цинган.

– Мы изучали работу иркутских коллег в течение года и пришли к выводу, что нам есть чему поучиться у вас. Особенно сильное впечатление произвел уровень хирургических технологий, – отметил Мэн Цинган. – И мы хотели бы направлять наших специалистов к вам на стажировки, чтобы они могли перенять ваш опыт. Или приглашать их к нам в больницу. Наши врачи уже даже начали учить русский язык, чтобы снять барьеры в общении.

Кроме того, Мэн Цинган заявил, что китайская сторона готова поделиться с иркутскими коллегами секретами китайской традиционной медицины – траволечения, иглорефлексотерапии и лечебного массажа.

Главный врач ИОКБ Петр Дудин поблагодарил китайских коллег и подчеркнул, что больница открыта для сотрудничества.

– Мы будем рады видеть у нас в больнице врачей из Китая и с удовольствием принимаем предложение о стажировках для наших специалистов. Уже через неделю нейрохирурги, микрохирурги и анестезиологи Областной больницы отправятся в Харбин. Что касается традиционной китайской медицины, - мы обязательно воспользуемся приглашением. Результаты работы китайских коллег впечатляющи, особенно в части ранней реабилитации после инсультов, – сказал он.

Соглашение о сотрудничестве включает также взаимодействие в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной помощи, использование возможностей телемедицины, организация научно-практических конференций в сфере здравоохранения и медицинского образования.

Напомним, в декабре 2016 года был подписан договор между ИОКБ и больницей провинции Хэйлунцзян. Это стало результатом соглашения об обмене опытом между министерством здравоохранения Иркутской области и комитетом здравоохранения и планирования семьи китайской провинции. Документ предполагал заключение двусторонних соглашений между учреждениями двух стран, направленных на развитие технологий диагностики и лечения.

По инф. Телеинформа

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