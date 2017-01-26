Инвестиционный климат региона

Первое в этом году заседание «проектного офиса» по внедрению в Иркутской области лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ состоялось под руководством заместителя председателя правительства области, министра экономического развития региона Антона Логашова.

На совещании подвели итоги деятельности «проектного офиса» по внедрению лучших практик Национального рейтинга за 2016 год и рассмотрели вопросы по внедрению целевых моделей в сфере улучшения инвестиционного климата, разработанных Агентством стратегических инициатив (АСИ).

Как рассказал Антон Логашов, в прошлом году было проведено шесть заседаний «проектного офиса», на одном из которых заключено соглашение с АСИ. Создано пять рабочих групп, составлена и утверждена дорожная карта. По итогам мониторинга за декабрь, завершённость выполнения мероприятий дорожной карты составляет 78%, своевременность её выполнения – 99%, а общее количество исполненных мероприятий – 151 из 195.

– Несмотря на положительную тенденцию, есть невыполненные пункты. На ближайшую перспективу перед нами стоят более глобальные задачи. Это внедрение девяти целевых моделей – приоритетных направлений в сфере улучшения инвестиционного климата, закреплённых в поручении президента РФ, и новый формат работы «проектного офиса», – подчеркнул Антон Логашов.

С целью оптимизации ключевых условий ведения бизнеса на региональном уровне, сокращения разрывов по количеству и продолжительности одних и тех же процедур между субъектами РФ Агентство стратегических инициатив предлагает новый подход к работе региональных команд на основе внедрения целевых моделей в рамках проектного управления. Целевые модели сформированы на основе лучших региональных практик.

– Другими словами, это определённые комплексы факторов, и по каждому фактору определено целевое значение, к которому нужно стремиться (чего мы хотим достичь), а также показатели, с помощью которых можно оценить процесс движения к поставленной цели (как надо действовать), – отметил заместитель министра экономического развития Иркутской области Максим Булдаков.

В соответствии с поручением президента РФ, до 1 марта 2017 года и после получения соответствующих методических рекомендаций со стороны АСИ, будет разработана дорожная карта по внедрению целевых моделей на территории Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.