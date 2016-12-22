Инвестиции в село

На реализацию экономически значимых проектов, направленных на развитие отраслей сельского хозяйства Иркутской области, из регионального бюджета будет направлено до конца года 212,7 млн рублей. Средства получат участники, чьи проекты прошли окончательный отбор в министерстве сельского хозяйства области и сдавшие в срок необходимые документы. Об этом на пресс-конференции, посвящённой итогам года, сообщил министр сельского хозяйства Илья Сумароков.

Глава ведомства напомнил, что с целью обеспечения продовольственной безопасности региона с 2016 года продолжается практика реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса с поддержкой из областного бюджета.

Илья Сумароков рассказал, что из 212 инвестпроектов окончательный отбор прошли 119, среди них по производству зерна – 42 проекта, производству молока – 22, мясному скотоводству – 23, свиноводству – 1, овцеводству – 1, табунному коневодству – 2, производству рапса и других масличных культур – 6, производству овощей открытого и защищённого грунта – 6, развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации – 16 проектов.

Наибольшую активность проявили сельхозтоваропроизводители Усть-Ордынского Бурятского округа, Иркутского, Усольского, Куйтунского, Заларинского районов, впервые участвовал Тайшетский район. В список победителей отбора вошли проекты Усть-Илимского, Братского и Нижнеудинского районов.

Поддержка инвестиционных проектов из средств областного бюджета будет осуществляться на возмещение части затрат по приобретению сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, сельскохозяйственных животных в размере 50% от стоимости, предусмотренной договорами (в рамках экономически значимых проектов).

Планируется, что в результате реализации этих проектов будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Налоговая отдача участниками инвестиционных проектов составит свыше 700 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

– Инвестиционные проекты 2011–2015 годов показали положительные результаты. Участниками проектов увеличен объём производства и реализации сельскохозяйственной продукции. Так, производство зерна увеличилось в 1,8 раза, картофеля в 1,2 раза, овощей в 1,1 раза, молока в 1,7 раз, мяса всех видов в живом весе в 1,6 раз, создано более 1,5 тысяч рабочих мест, увеличены более чем в три раза налоговые платежи и страховые взносы во внебюджетные фонды, – подчеркнул Илья Сумароков.