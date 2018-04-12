Инвалидам – бесплатный проезд

В Иркутской области инвалиды теперь могут бесплатно ездить на лечение.

С 1 апреля 2018 года в Иркутской области для инвалидов первой и второй групп, детей-инвалидов и их сопровождающих предоставляется бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Ранее инвалиды оплачивали проезд к медучреждениям самостоятельно и только потом получали компенсацию. Теперь можно напрямую обращаться в соцзащиту за выдачей направлений на проезд.

Старую схему с компенсациями можно использовать и дальше. Всего за два месяца 2018 года такой мерой социальной поддержки воспользовались 99 человек, в том числе 22 ребёнка. Средний размер выплаты составил 6 тысяч рублей, а общая сумма – 600 тысяч рублей.

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