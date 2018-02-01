Инсценированное преступление

В Иркутске полиция инсценировала выполнение заказного убийства.

– Оперуполномоченными управления уголовного розыска ГУ МВД по Иркутской области совместно со следователями СУ СКР задержан подозреваемый в организации приготовления убийства по найму, – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В пресс-службе ГУ МВД уточняют, что полицейские узнали о том, что 38-летний мужчина, прибывший в Иркутск из Калининградской области, намерен организовать убийство знакомого 43-летнего иркутянина и активно ищет исполнителя.

Чтобы предотвратить преступление оперативники и следователи приняли решение инсценировать исполнение заказного убийства. В деталях было воссоздано место предполагаемого происшествия. Прилегающая территория оцеплена, выставлены наряды полиции, воссоздана работа следственно-оперативной группы. Осуществлялось изъятие стреляных гильз и иных вещественных доказательств. Происходящее было запечатлено на видео сторонними очевидцами и размещено в социальных сетях. Видеокадры наряду с другими доказательствами убедили заказчика в выполнении заявленных требований.

– В качестве вознаграждения организатор переоформил на исполнителя земельный участок с домом в Калининградской области стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Сразу после подписания документов в нотариальной конторе подозреваемый был задержан. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – добавила Ирина Волк.

Пресс-служба СУ СКР по Иркутской области сообщает, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30, частью 1 статьи 33, пунктом «з» части 2 статьи 105 УК РФ – организация приготовления убийства по найму.

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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