Информационный центр акции «Бессмертный полк» начал работу в Иркутске

С 22 апреля по 8 мая 2019 года с 10.00 до 17.00 (с понедельника по пятницу) в Иркутском молодежном центре по адресу: ул. Марата, 31 организована работа информационного центра акции «Бессмертный полк».

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, по номеру телефона 43-63-66 волонтеры проинформируют жителей о центрах по изготовлению штендеров, месте и времени сбора участников акции «Бессмертный полк» и маршруту движения колонны.

Колонна пройдет по улицам Декабрьских Событий (танк «Иркутский комсомолец»), Нижняя Набережная («Московские ворота»), Сухэ-Батора, Ленина (до пересечения с ул. Российская).

Формирование первой колонны начнется в 09.30 на улице Советской (от ул. Декабрьских Событий до перекрестка с ул. Красноярской). Начало шествия – в 10.30.

Построение второй колонны запланировано в 10.30-11.30 на ул. Нижняя Набережная у памятника «Московские ворота».

После торжественного прохождения подразделений Минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, а также молодежной акции «Вальс Победы» колонна «Бессмертный полк» проследует по площади перед трибунами с ветеранами ВОВ.

По инф. Телеинформа

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