Индексацией по инфляции

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Вопрос: Должник длительное время возмещает мне причинённый ущерб, взысканный с него в мою пользу решением суда, небольшими суммами. Из-за инфляции деньги обесцениваются, и фактически ущерб мне возмещён полностью не будет. Как я могу защитить свои права?
Ответ: В данной ситуации нужно обратиться с заявлением в суд, который вынес решение о взыскании с должника денежных сумм в его пользу, с заявлением произвести индексацию взысканных сумм на день исполнения решения суда.
В соответствии со статьей 208 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суд, рассмотревший дело, может произвести индексацию взысканных ранее денежных сумм на день исполнения решения суда.
Вместе с тем на практике встречались случаи, когда суды отказывали заявителям в индексации ранее взысканных сумм. Это происходило ввиду того, что на сегодняшний день возможность использования индекса потребительских цен в качестве критерия индексации, ранее предусмотренная Законом РСФСР «Об индексации денежных доходов и сбережений граждан в РСФСР», отсутствует, поскольку данный закон утратил силу с 1 января 2005 года.
В настоящее время спор по данному вопросу разрешил Конституционный суд РФ в своём постановлении от 23.07.2018 N 35-П.
По мнению Конституционного суда РФ, неправомерная задержка исполнения судебного решения должна рассматриваться как нарушение права на справедливое правосудие в разумные сроки, полноценное осуществление данного права невозможно при отсутствии правовых механизмов, с помощью которых выигравшая судебный спор сторона могла бы компенсировать неблагоприятные для неё последствия несвоевременного исполнения судебного акта стороной, спор проигравшей. Одним из таких негативных последствий для стороны, в чью пользу судом взысканы денежные суммы, является обесценивание этих сумм в результате инфляционных процессов.
Сформировавшаяся же судебная практика свидетельствует о том, что отсутствие урегулированного механизма индексации присуждённых денежных средств позволяет судам, ссылаясь на пробел в правовом регулировании, отказывать в индексации. Подход, при котором невозможность индексации взысканных судом денежных сумм обосновывается отсутствием в действующем правовом регулировании критериев такой индексации, приводит к тому, что право на судебную защиту, гарантированное каждому статьёй 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, оказывается существенно ущемлённым.
Для исправления ситуации Конституционный суд РФ указал на обязанность федерального законодателя установить соответствующий правовой механизм, позволяющий компенсировать заинтересованной стороне издержки, обусловленные инфляцией в период исполнения судебного решения.
В целях защиты имущественных прав граждан Конституционный суд РФ постановил, что впредь до внесения в действующее правовое регулирование изменений, вытекающих из настоящего постановления, судам в целях реализации части первой статьи 208 ГПК РФ надлежит использовать в качестве критерия осуществления предусмотренной ею индексации, утверждаемый Федеральной службой государственной статистики индекс потребительских цен, являющийся официальной статистической информацией, характеризующей инфляционные процессы в стране.
Информация об этом публикуется на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики в сети Интернет.
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