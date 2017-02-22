Имени Героя Советского Союза

Главное командование Военно-Морского Флота поддержало инициативу губернатора Сергея Левченко по присвоению имени легендарного лётчика штурмовика, дважды героя Советского Союза, генерал-майора авиации Николая Васильевича Челнокова одному из самолётов морской авиации Военно-Морского Флота.

Как сообщается в письме врио главнокомандующего Военно-Морским Флотом Александра Федотенкова, указания по отработке и предоставлению соответствующих документов в Военно-геральдическую службу Вооруженных Сил Российской Федерации будут направлены на Северный флот. Также главное командование ВМФ России выразило искреннюю признательность губернатору Иркутской области за проводимую работу по увековечиванию памяти героев Отечества.

Глава региона обратился с предложением о присвоении имени героя одному из самолётов морской авиации Военно-Морского Флота в связи с 110-летием со дня рождения уроженца Иркутской области Н. В. Челнокова, эту инициативу поддержал Фонд по увековечиванию памяти героев Отечества имени первого дважды Героя Советского Союза С. И. Грицевца «Победитель».