III Съезд депутатов представительных органов Иркутской области: тотальная консолидация

Законодательное Собрание региона собрало на одной площадке глав поселений, депутатов местных районных дум для обсуждения общей стратегии развития.

360 делегатов, 10 городских округов, 31 муниципальный район, 43 городских поселения, 121 сельское поселение, - III Съезд депутатов представительных органов Иркутской области, без преувеличения, стал одним из самых важных событий последнего десятилетия. В последний раз он проходил в 2007 году. Да, города и посёлки находятся в постоянном контакте друг с другом, областными и федеральными центрами, но именно такие встречи, когда за большим круглым столом собираются представители всех сторон, заинтересованных в решении общих проблем, самые ценные. Это та самая консолидация сил, о которой так много говорится. Но главное - это возможность для населенных пунктов, даже самых маленьких, заявить о себе, привлечь внимание, ресурсы и в конечном итоге получить новый толчок для развития.

Съезд, организатором которого выступило Законодательное Собрание Иркутской области, стал площадкой для сверки часов. Как и Конгресс национальных и общественных организаций Иркутской области, съезд является продолжением работы депутатского корпуса по линии парламентского контроля. Выработка ориентиров развития региона - вот главная цель обоих событий.

Итак, III Съезд депутатов представительных органов Иркутской области состоялся! Открыл его спикер областного парламента Сергей Брилка.

План работы можно выработать только совместно

- Вопросы, которыми вы каждодневно занимаетесь, казалось бы, простые, тривиальные, можно сказать текущие, - обратился Сергей Фатеевич к главам поселений, депутатам местных и районных дум. - Но на самом деле, именно от грамотного решения этих вопросов зависит главное - качество и уровень жизни людей.

На основных болевых точках Сергей Брилка остановился, делая доклад на пленарном заседании съезда.

- Остается и множество нерешенных проблем, - отметил он. - В первую очередь, это низкий уровень жизни людей на селе. Где-то кипит жизнь, а где-то, напротив, эта жизнь замерла. В первую очередь это касается малых населенных пунктов Приангарья, созданных в своё время при леспромхозах области. Таковых у нас около ста. Сейчас там очень сложная ситуация: у людей нет работы, нет условий для нормальной жизни. Остро стоят эти проблемы и в наших северных посёлках: раньше там добывали слюду, строили промышленные предприятия, возводили БАМ, а сегодня многие поселения пришли в упадок или совсем прекратили существование. Уверен, нужна региональная стратегия - что делать с такими населенными пунктами? И такую стратегию, такие планы развития небольших поселений мы можем выработать только совместно, при вашем непосредственном участии.

Также, заметил Сергей Брилка, в Приангарье много территорий, потенциал которых далеко не полностью используется во благо области. В частности, это районы, где сегодня идет масштабная заготовка древесины. Принятый региональный закон о чипировании древесины снизил количество незаконных рубок - и налоговые поступления в бюджет возросли практически вдвое. Но это далеко не предел.

- В советское время именно доходы лесной отрасли формировали бюджет региона, а не нефть и газ, - добавил Сергей Фатеевич. - Объём заготовок с тех пор существенно не уменьшился. И сегодня нужно уделять этой отрасли самое пристальное внимание.

Еще один проблемный вопрос, на котором остановился спикер областного парламента, - развитие территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).

- Конечно, для того чтобы ТОСЭР начал работать эффективно, нужно время, - объяснил Сергей Брилка. - За один день новое производство не создать. Мы это понимаем, но также понимаем и разделяем желание тнаселения и муниципалитетов увидеть эффект как можно быстрее. Именно поэтому мы регулярно посещаем территории опережающего экономического развития, встречаемся с резидентами, выясняем проблемы у местной администрации, вместе с вами ищем механизмы для их решения. Взять, к примеру, Усолье-Сибирское, завод «Усольмаш». В некогда опустевших цехах сегодня вновь запущено производство. До прежних масштабов далеко, но у людей горят глаза и им нужно помочь.

Также на пленарном заседании выступили руководители секций, которые работали во время съезда. Всего их было четыре. Сектор «Экономика и бюджет» возглавила вице-спикер, председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова; сектор «Социальная политика» - заместитель председателя областного парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Андрей Лабыгин; «Природопользование, экология и устойчивое развитие сельских территорий» - вице-спикер, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров; «Местное самоуправление» - председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев. Делегаты от территорий делали выступления и доклады, затем поднятые территориями вопросы и проблемы комплексно обсуждались не только с депутатами областного парламента, но и с представителями профильных министерств правительства региона, ведомств. И это важно! Озвученные темы сразу же начали прорабатываться детально.

Социальная политика: закрепить кадры в регионе

– Социальная политика – это очень широкое понятие, она касается каждого человека, каждой семьи, каждого муниципального образования, – открыл работу секции Андрей Лабыгин. - Уверен, все сталкивались с некоторыми вопросами при реализации этой политики, поэтому обсуждение должно получиться предметным.

Такой дискуссия и стала. Говоря о качестве жизни населения в целом, участники секции остановились детально на частных вопросах. Один из главных – кадры, в первую очередь медицинские.

Нет хороших врачей, нет достойного уровня жизни. Что способствует тому, чтобы талантливые студенты оставались в Иркутской области? Бюджетные места в вузе, жильё, рабочие места и подъёмные, разумеется. Так, целевой набор в медуниверситет увеличили, а стипендию будущим врачам, у кого высокие баллы за ЕГЭ и есть обязательства отработать после получения диплома в конкретной больнице, повысили за счет областной казны. Далее подъёмные – серьёзный стимул решиться поехать работать в село. И это доказала программа «Земский доктор». Теперь же депутаты работают над программой «Земский фельдшер», по которой молодые специалисты будут получать по 500 тысяч рублей. В резолюции секции включили пункт об ускорении работы по данному направлению.

Разумеется, делегаты не могли не поднять и другие злободневные темы: строительство и капремонт школ, детских садов, больниц и поликлиник, высокий уровень безработицы, особенно в сельских поселениях, уровень жизни, меры социальной поддержки населения и многие другие.

Бюджетная секция: повысить доходы муниципалитетов

- В работе с бюджетом у депутатов Законодательного Собрания определен ряд приоритетов, - рассказала Наталья Дикусарова. - В первую очередь, это реализация проектов, таких как «Народные инициативы», «Модельные дома культуры» и другие. Также взяли курс на масштабный объем капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры с обновлением оборудования и мебели в образовательных учреждениях. Мы ежегодно увеличиваем субсидии на реконструкцию местных дорог, активно реализуем проекты по ремонту спортзалов в сельских школах, формированию комфортной городской среды. В этом году принять в нем участие смогло большее число муниципалитетов.

Отдельно Наталья Дикусарова остановилась на финансовой помощи местным бюджетам. В прошлом году она была увеличена почти в два раза. Кроме того, с прошлого года в закон об областном бюджете были введены статьи, регламентирующие обязанность главных распорядителей бюджетными средствами довести финансирование до адресатов в установленные сроки. Такое новшество позволило усилить контроль, что дает положительный эффект.

Отдельная тема во время работы секции - господдержка малого и среднего бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям встать на рельсы, в Иркутской области созданы Гарантийный фонд, Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности, Фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; действует институт уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Но самым острым стал вопрос об уровне бюджетной обеспеченности муниципальных образований. Доходы казны населенных пунктов не растут, а снижаются. И это серьёзная проблема, поскольку это недополученные деньги на ремонт дорог, школ, детских садов и другие важные вещи. Иными словами, то самое качество жизни, о котором мы говорим. Местные власти дали схемы, как повысить доходы своих муниципалитетов, а депутаты Законодательного Собрания пообещали внимательно проанализировать предложения и принять взвешенное решение.

Секция «Местное самоуправление»: интерес к перспективе развития

Не менее острой выдалась дискуссия и на секции «Местное самоуправление». Проблем делегаты затронули массу: несогласованность, несистематизированность и недостаточность законодательства по местному самоуправлению, нехватка квалифицированных муниципальных кадров, недостаточное обеспечение финансово-экономической самостоятельности муниципальных образований, несовершенство механизмов судебной защиты местного самоуправления и ряд других сложностей, которые требуют проработки совместными усилиями. Также участники съезда говорили о взаимодействии с субъектами РФ, вхождении в государственные программы, в частности о содействии в активизации на территории области федеральной программы «Чистая вода», финансировании ремонта, реконструкции, строительства и содержании сельских дорог.

– Главное, в выступлениях не было безнадёжности, звучала уверенность делегатов в том, что мы - благодаря нашим «Народным инициативам», контролю за выполнением наказов избирателей, благодаря сохранению программы «Модельный дом культуры» – делаем многое, чтобы обеспечить достойное качество жизни жителей глубинки, – подчеркнул Борис Алексеев. – Со стороны муниципалитетов разных уровней имеется интерес к перспективе развития.

Секция «Природопользование, экология и устойчивое развитие сельских территорий»: селу - дополнительная поддержка

– Без кардинального решения проблем сельского хозяйства, социально-экономического развития территорий, обеспечения продовольственной безопасности и экологического благополучия невозможны прогресс и гармоничное развитие нашего общества в целом, – говоря о важности проведения съезда и вопросах, поднятых на секции, отметил Кузьма Алдаров.

«Мусорная реформа», сложности с обеспечением чистой питьевой водой населения и схемы доставки продуктов питания из территории в территорию, масштабные лесные пожары, охрана защита и воспроизводства, утилизация биологических отходов... Каждая тема представляет собой целый комплекс проблем, но, что важно отметить, поступательно решаемых. Яркий пример – «мусорная реформа». Проект хотя и с боем, но реализуется. В области определили региональных операторов по зоне «Юг» и «Север», утвердили схему по сбору, переработке и хранению твердых коммунальных отходов, ведется работа по созданию в регионе сети полигонов, мусоросортировочных станций, по организации раздельного сбора мусора.

Что касается проблем с питьевой водой, то участники съезда включили в резолюцию пункт о необходимости разработки Водной стратегии Иркутской области на среднесрочную и долгосрочную перспективы, о проведении модернизации и внедрении современных эффективных технологий, улучшающих химический состав воды. А вопрос со сложностями поставки продуктов питания должна решить схема сельскохозяйственного районирования, зонирования, территориальной дифференциации сельского хозяйства, перерабатывающих производств, а также дополнительное финансирование областной государственной поддержки сельского хозяйства и социального развития села.

ДОСЛОВНО

Виталий ШУБА, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного органа власти Иркутской области: «Съезд депутатов достиг главной цели – прямого диалога между областными органами власти и местным самоуправлением».

– Впервые в Иркутской области, а это более чем за 10 лет, вместе собрались депутаты всех уровней местного самоуправления и областной представительной власти. Это, несомненно, очень важное событие. Совместная работа и обмен опытом делегатов показали, что необходимо совершенствование и самой системы местного самоуправления, и законодательства в межбюджетных отношениях. Также назрела необходимость актуализировать вопросы и решать проблемы социального блока. На мой взгляд, достигнута главная цель – прямой диалог между областными органами власти и местным самоуправлением, которое наиболее полно знает проблемы населения. Это позволит эффективно решать вопросы социально-экономического развития территорий Иркутской области.

ИТОГИ

По итогам съезда участники приняли резолюцию. Это наказ органам госвласти в решении вопросов местного значения. В документ вошли все предложения, что внесли делегаты по вопросам налоговой политики, экономического развития, наполнения доходной части бюджетов муниципальных образований, поддержки малого бизнеса, развития инфраструктуры, поддержки семьи и повышения зарплаты работникам бюджетных учреждений.

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