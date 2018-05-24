ИГУ – в двадцатке лучших вузов

Иркутский государственный университет вошёл в топ-20 российских вузов, составленный компанией «Медиалогия». В рейтинге высших учебных заведений за апрель 2018 года Иркутский госуниверситет занял 16-е место.

Медиаиндекс иркутского вуза составил 11 998,3. Совсем немного его опережает Российский университет дружбы народов, с другой стороны – ещё один новичок рейтинга, Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС».

В лидерах рейтинга – МГУ имени Ломоносова, Высшая школа экономики и Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Замыкает топ-20 Тюменский государственный университет.

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