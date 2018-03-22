Национально-культурные центры примут участие в городском проекте «Играющий двор». Этот вопрос был рассмотрен на заседании Координационного совета при мэре Иркутска по вопросам национальных отношений и взаимодействию с национальными объединениями граждан, действующими на территории города Иркутска.

По словам начальника управления реализации общественных инициатив Елены Терпуговой, городской проект «Играющий двор» был впервые реализован летом прошлого года, тогда состоялось 15 выездных акций, в которых приняли участие более 700 ребят и их родителей. Популярными были такие игры как «Салочки», «Казаки разбойники», «Классики», «Резиночки», «Съедобное – несъедобное» и другие.

– Дворовые игры – это не просто развлечение, но и обучение: в играх дети учатся общению, учатся создавать и работать в команде, соревноваться и веселиться, – отметила Елена Терпугова. – Уверена, что участие представителей национально-культурных организаций в проекте «Играющий двор» позволит разнообразить программу и научить детей различным национальным играм.

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подчеркнул, что представители национально-культурных организаций принимают активное участие в общегородских мероприятиях и проектах. Кроме того, проводят различные национальные праздники и фестивали, благодаря которым иркутяне могут больше узнать о культуре и традициях.

– При вашем содействии успешно реализуется проект «Школа межнационального общения», это позволяет школьникам знакомиться с культурными традициями и особенностями различных народов, живущих на территории Прибайкалья, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – В нашем городе ведётся масштабное благоустройство – появляются новые общественные пространства, приводятся в порядок придомовые территории. Они не должны пустовать, а должны быть насыщены различными мероприятиями, национальными и спортивными играми.

Кроме того, в Иркутске впервые будет реализован проект «Этнопоговорки». По словам Елены Терпуговой, в радиоэфире слушателей будут знакомить с пословицами и поговорками разных народов, сначала зачитывая их на русском языке, затем на национальном языке. Слушателю же будет необходимо узнать язык её прочтения. Далее будет транслироваться небольшая визитная карточка о национально-культурной организации.

Также в ходе заседания представители национальных центров рассказали о ближайших мероприятиях. Так, в марте состоится праздник «Навруз», в июле пройдёт международный бурятский национальный фестиваль «Алтаргана-2018», в августе – «Фестиваль кавказской культуры». Кроме того, в июле-августе пройдёт выставка «Чувашия – край ста тысяч вышивок и песен», в сентябре – мероприятия, посвящённые 25-летию иркутской городской общественной организации «Иркутское армянское культурное общество».

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