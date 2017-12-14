Иерусалимский комплекс: место объединения

Благоустройство Иерусалимского комплекса в Иркутске планируется продолжить в 2018 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Этот вопрос был рассмотрен на встрече мэра Иркутска Дмитрия Бердникова с лидерами религиозных конфессий города.

В текущем году проведены работы по благоустройству Иерусалимской лестницы. В ходе реконструкции демонтирована старая лестница, на её месте выполнено армирование и бетонирование новой, проведена укладка гранитной плитки, также обустроен фонтан, забетонированы территория у основания и верхняя смотровая площадка, организован ливневый сток. Кроме этого, разбиты клумбы, высажены саженцы кустов и деревьев, установлены лавочки, обеспечено наружное освещение и подсветка элементов лестницы.

– Нам нужно совместно продолжить работу по благоустройству мемориального комплекса, обязательно сохранив его историческое значение, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Уверен, что инициатива получит отклик у иркутян, и в дальнейшем эта территория станет местом объединения людей разных национальностей и религий.

Лидеры религиозных конфессий поддержали инициативу мэра и администрации Иркутска. Они отметили, что это место многие годы было в запустении и его состояние вызывало обеспокоенность со стороны жителей города. Они также предложили организовать общественные обсуждения с презентацией проекта в общинах, а также принять активное участие в работах.

По информации главного архитектора Иркутска Сергея Александрова, в рамках проекта предполагаемая площадь благоустройства историко-мемориального комплекса составляет около 20 га. Работы по реконструкции будут проводиться поэтапно. Планируется выполнить обустройство дорожно-тропиночной сети, благоустройство пяти входных зон, центральной аллеи, установку лавочек, малых архитектурных форм, освещение территории, ландшафтный дизайн.

– Проектом запланировано обязательное сохранение исторического значения территории. Там будут установлены информационные стенды об истории мемориала, о людях, которые принесли вклад в развитие Иркутска и были захоронены. Также мы планируем установить символы конфессий, – отметил главный архитектор города.

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