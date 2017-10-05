И всю оставшуюся жизнь...

С дважды лауреатом VII Международного славянского форума «Золотой Витязь» Михаилом Соловьёвым беседует журналист Александра Пожарская.

– Ну вот и отгремело это знаковое мероприятие. Вы получили награды сразу в двух номинациях: высшую по «Детской литературе» и «Золотой Диплом» за киносценарий. Какая из наград вам ближе или более знаковая? И как вообще рождаются подобные произведения?

– Вопрос не так прост: те, кто пишут, не дадут соврать – любое произведение для автора как ребёнок... Кого из них выделить? Ведь каждый хорош по-своему, у них свои причуды, характер, история... Вот и детская повесть «Час собаки», победитель «Золотого Витязя», создавалась в 2013 году на «Конкурс Сергея Михалкова». А за основу я взял одноимённый приключенческий рассказ, написанный ещё в 2007 году. Идея же переработки родилась на этническом фестивале «Саянское кольцо» в Красноярского крае в 2008 году, где я присутствовал как музыкант с инструментальной программой. Там я пересёкся с тувинским звукорежиссёром, шаманом в пятом поколении, который в процессе общения и дополнил одну из составляющих будущей книги. Ну а окончательный вариант созрел в путешествиях по горной Бурятии. Ах, какие там люди, ситуации, типажи, колорит! Повесть писал реалистичную – не хотелось уподобляться всем этим нынешним фэнтэзи-мистикам. Однако задумка оказалась провальной – на Михалковском конкурсе 2014 года победили как раз придуманные миры.

Но печалится я не стал – книга-то создана, и если в ней есть жизнь – дорогу себе пробьёт всегда. Так и вышло: в 2016 году мэрия Иркутска издала «Час собаки» для городских библиотек, в издательском доме «Бурят Унээн» уже решается вопрос об издании книги на бурятском языке. А теперь вот ещё и «Золотой Витязь»...

– Да, интересная у книги судьба. И она, судя по всему, ещё не закончилась. А почему интерес к книге возник именно в Бурятии?

– Не только в Бурятии, если судить по тому же «Золотому Витязю». А межнациональный, скажем так, интерес к ней, думаю, ещё и потому, что в книге, помимо всего прочего, показывается крепкая дружба 14–15 летних подростков – тувинского, бурятского и русского мальчишек. Дружба, благодаря которой не только благополучно заканчиваются все небезопасные приключения её героев, но выравниваются непростые разногласия взрослых.

– А что можете сказать про вторую награду? Почему именно литературный киносценарий, и о чём он? И чем отличается от прочих?

– Здесь тоже не всё так просто, ведь изначально была книга, точнее роман, если судить по охваченному повествованием времени.

По задумке это планировалось как история любви девушки из 21 века и парня из 19-го. Хотелось на срезе таких отношений исследовать, что же мы приобрели в бурном развитии века нынешнего, и что всё-таки потеряли... Через неделю работы я уже видел произведение, герои его жили сами по себе, и мне оставалось только за ними записывать. Так что к окончанию работы это была вполне солидная книга, большая по объёму и мистическая по жанру. А иначе как пересечься героям из разных времен?

Девушка-историк волею судьбы и мистической составляющей попадает в 1903 год, где, используя свои знания историка, пытается предотвратить горькие, с её точки зрения, события – революции 1905 и 1917 годов, Первую Мировую и Гражданскую войны...

К сожалению, тема о «засланцах» и временных перемещениях сейчас сильно заезжена, и российские издатели пока обошли книгу вниманием. Поэтому для сохранения материала была создана некая «надстройка» в виде киносценария. Потом мы с товарищем разработали литературный сценарий, изменили в угоду кино-жанру канву книги, добавили поворотов, «заострили» сюжетную линию. Получилась полнометражка. Мы могли бы всё это расписать и в новомодный ныне сериал, однако после неоднократных консультаций со спецами от кино далее ничего не произошло...

– Почему? Как вы думаете?

– Ответ можно найти на «Золотом Витязе», где победили мои литературные произведения. Форум позиционируется как славянский, духовный и ему, как и огромной части нашей читательской и зрительской аудитории, нужны произведения, которые будили бы в людях лучшие, воспитывающие чувства!

А что в нашем кинематографе? Какая идеология закладывается в киноленты последних лет? Сравните, например, «А зори здесь тихие» и ленты про бандитов и ментов. Ответ очевиден – кино, подвигающее зрителя становиться лучше, не нужно! Сейчас вот много криков о «Матильде», разных, порой диаметрально противоположных. Мне очень хочется глянуть эту ленту, чтобы самому оценить, в какую сторону кренится планка понимания хорошо-плохо. Оценить, насколько создатели сильны в правилах киноискусства...

Чем вот и хорош «Золотой Витязь»: в жюри собрались, действительно, жанровые сильные специалисты. И то, что здесь денежные премии отсутствуют – тоже прекрасно! Меньше интриг! Мне, поверьте, есть с чем сравнивать: у меня за спиной многие международные конкурсы – и музыкальные, и литературные. Везде, где присутствуют денежные премии, идет закулисная возня!

– А чего же ждёте от подобных конкурсов вы?

– Любой конкурс для меня – в первую очередь проверка верности выбранного пути. Вдумайтесь: музыкант, композитор или писатель из глубинки заявляется на подобный конкурс. Таких – десятки, а то и сотни. Их здесь никто не знает. Жюри сборное. Каждый высказывает независимое мнение или ставит баллы. А по окончании ты ищешь себя в списках призёров и находишь! Удача? Несомненно! Значит, верной дорогой шёл и не зря потратил время, которое большинство предпочитает занимать житейской суетой...

– А как вы обходитесь с житейской суетой? Когда успеваете писать? Насколько доходное нынче ремесло писателя или музыканта?

– Пишу в основном ранним утром. Житейская суета слишком дезориентирует, так что среди дня и бытовых проблем ничего не выходит. Да и жить на гонорары, если ты не Борис Акунин и не Михаил Веллер, никак не получается. Вот взять мою первую книгу «Обманчивая глубина». Она была написана в 2009 году, договор с издательством подписали в 2010-м. К изданию она была подписана в 2011-м, издана в 2012-м. Тираж 3000 экземпляров. А гонорар за все эти годы – 60 тысяч рублей.

А нынче картина ещё сложнее: даже маститые писатели не имеют больших тиражей и гонораров. Да и многие издательства рассчитываются с автором только после продажи тиража. Поэтому я предпочитаю забирать гонорары книгами, чтобы представительский материал всегда был под рукой.

– А сколько вы написали книг и издали? Как я поняла, за свой счёт вы книги не издаете?

– Точно, не издаю. Для меня это та же отметка верности выбранного пути, как и победа в конкурсе. Ведь любой редактор, принимающий решения об издании твоей книги, о тебе ничего не знает, у него и без тебя куча дел. Кроме того, он, как правило, сам пишущий автор со всеми вытекающими из этого последствиями. У него своё понятие стилистики, сюжетности, моральности-аморальности произведения, семейных ценностей и много чего другого. Надо, чтобы твой текст соответствовал его миропониманию. Я называю это «совпасть с редактором». Есть совпадение – будет и книга! Именно поэтому я не издаю себя сам. Общаясь с редакторами, корректорами, я очень многому научился – секреты издательской профессии автору знать абсолютно необходимо. Как и опыт публичного общения с читателями и себе подобными...

– Вы так и не ответили на вопрос: сколько всё же на данный момент ваших книг издано?

– Хорошо, перечислю: «Обманчивая глубина» (издательство «Вече», Москва, 2012 г.), «Апокалипсис online» и «Пасынки Апокалипсиса» (издательство «Астрель», 2012-13 гг.); «Поединок во тьме» (издательство «Детская Литература», Москва, 2015 г.). Ну и уже названная книга «Час собаки».

Если говорить о малых формах, то разные рассказы издавались журналами «Новое Время», попадали в различные сборники как победители конкурсов. В течение трёх лет в Иркутске, в «ТелегидВидеоканале» печатались мои рассказы. Это был интересный опыт, потому как приходилось писать по рассказу каждую неделю. Сейчас из них составлен сборник, и я снова стучусь в издательства, заявляюсь на конкурсы. Верю – у моих неизданных книг ещё будет своя жизнь!

– Что бы вы в заключение посоветовали начинающим авторам?

– Учиться писать книги. После многочисленных встреч с читателями появилась идея о создании некоего пособия – что-то вроде «Как пишется Книга». Хотя в таких порывах я не первый: «Слово и профессия» и «Слово и судьба» М. И. Веллера неплохо открывают писательские «секреты». От себя скажу – книгу мало задумать и набросать вчерне, её нужно привести «к нормальному бою» – довести задуманное до удобоваримого для читателя блюда. И здесь надо быть готовым к длительному процессу. Например, «Обманчивую глубину» я переписывал пять раз!

Кстати, на эту тему есть нравоучительное высказывание: «Сколько вы писали свое самое знаменитое стихотворение?» – спросили поэта. «Пятнадцать минут и всю оставшуюся жизнь», – ответил тот...

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Наша справка: Михаил Вадимович Соловьёв, уроженец Иркутска, 56 лет, профессиональный музыкант, писатель, предприниматель. За свою довольно продолжительную и многообразную жизнь Михаил Вадимович успел послужить офицером в Советской армии, поработать на руководящих должностях в сельском и народном хозяйстве СССР, потрудиться в уголовном розыске, в том числе и в качестве частного детектива. Последние почти два десятка лет он, наряду с активным творчеством, занимается предпринимательской деятельностью. Как музыкант Михаил с 12 лет на профессиональной сцене. Дуэт гитаристов из Иркутска, М. Соловьёв и П. Воробьёв, удостаивается в 2007 году звания «Дипломант». Такое же звание, но уже в международном конкурсе композиторов, М. Соловьёв получает в 2008 году, а в 2011-м на международном фестивале «Саянское кольцо» иркутскому арт-трио (М. Соловьёв, А. Рогачевский, Г. Цогла) присуждают звание «Лауреат». Михаил на протяжении многих лет публиковался в местной, региональной и центральной прессе с газетными и обзорными статьями, короткими рассказами. Началом профессиональной литературной деятельности писателя Михаила Соловьёва можно считать написание и опубликование в Московском издании приключенческого романа «Обманчивая глубина» в 2012 году. Следом были изданы фантастические романы «Апокалипсис online» и «Пасынки Апокалипсиса» (2012-2013 гг.), приключенческий роман «Поединок во тьме» и повесть «Переход» (2015 г.). С детской приключенческой повестью «Час собаки», написанной в 2016 году, а также с литературным киносценарием Михаил Соловьёв и стал дважды лауреатом фестиваля «Золотой Витязь» в Иркутске.

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