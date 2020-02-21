И вновь открыты наши двери

В Институте развития образования на улице Красноказачьей после ремонта открыт музей истории системы образования Иркутской области. Он носит имя выдающегося сибирского педагога, своего основателя, Афанасия Никитича Антипина.

Руководитель музея Наталья Петровна Малявкина

Большой вклад в развитие проекта внес руководитель института Иван Георгиевич Дмитриев. После ремонта музей кардинально изменился: современный интерьер, мебель, стеллажи, плазменные панели с виртуальными экскурсиями, новые экспонаты. Ремонт выполнен при содействии министерства образования Иркутской области.

Музей создавался с конца семидесятых годов и раньше был отдельной структурой в Доме учителя. Позже его экспозиция размещалась в Институте повышения квалификации работников образования. Капитальный ремонт вдохнул новую жизнь в то, что по крупицам годами собирали и хранили педагоги-организаторы, энтузиасты, а без этих учительских качеств не было бы и самой профессии.

– Сегодня мы продолжаем работу по переводу в электронный вид накопленных за долгие годы материалов. Много лет в старом музее у нас не было возможности разместить учебные и методические пособия XIX – начала XX столетия. Теперь в светлом и теплом помещении такая возможность появилась, – рассказывает руководитель музея Наталья Петровна Малявкина.

Люди испытывают неповторимые эмоции, глядя на уникальные учебные пособия, экземпляры старинных чернильниц, перьев. Один из любимых экспонатов – это деревянный макет здания Качугской школы: типичное помещение сибирской сельской школы с примыкающим к нему небольшим помещением-квартирой для семьи учителя или директора. В столярных мастерских Института специально к очередному форуму образования изготовили старинные парты и доски, какие были в использовании еще до революции и долгие годы после нее.

Есть материалы также по начальному профессиональному образованию. Переносятся в электронный вариант материалы по истории конкурса «Учитель года», который проводится в регионе с 1991 года. Отдельные электронные разделы будут посвящены победителям конкурса. Монтируется фильм по истории образования с вступительным словом Льва Петровича Меньшикова, историка, педагога, долгое время возглавлявшего отрасль.

Непосредственное участие в пополнении материалов музея принимали Виталий Михайлович Вильчинский и руководитель музея Наталья Петровна Малявкина. Информация и материалы запрашивались в муниципалитетах. Выпущены журналы и занесена в электронный хронограф вся информация о заслуженных, народных учителях, руководителях системы разных лет.

В распоряжении музея богатый материал для фильма о всех старейших учебных заведениях Иркутской области, начиная с XVII века. В экспонатах собраны уставы, положения о первых народных училищах и гимназиях города Иркутска с 1785 года. Материалы о деятельности иркутских меценатов образования: Пономарева, Кузнецова, Трапезникова, Сукачева, Хаминова. Теперь на полках новых стеллажей отремонтированного музея выставлены технические средства обучения, которыми пользовались в школах. Это и кинопроекторы, и пресс для переплетения книг, печатные машинки и многое другое. Институт долгие годы бережно сохранял эти раритеты в своих помещениях. На отдельных стеллажах представлены уникальные методические пособия, тома энциклопедий и словарей, учебники XIX – начала XX века, буквари на бурятском, тофаларском, эвенкийском, польском, эстонском языках.

Особая гордость музея – портреты именитых педагогов Иркутской области. Среди них народный учитель России Галина Николаевна Педай – педагог коррекционного класса, чьи питомцы начинали читать и писать раньше, чем ребята в обычной школе. Валентина Афанасьевна Васильева, учитель математики из Ангарска, среди учеников которой более 150 докторов и кандидатов наук. Ну и, конечно же, Лилия Григорьевна Мартюшова – единственная женщина, которая удостоена звания «Народный учитель СССР», учитель биологии из Железногорска, и Александра Алексеевна Черемисина – Герой социалистического труда.

На протяжении многих лет в музее обновлялась выставка, посвященная ветеранам образования. Экспозиции «Ветераны в строю», по охране здоровья и спортивным соревнованиям вызывали интерес у педагогов. Некоторые новации они брали в работу. Всем этим руководила педагог с 55-летним стажем, математик Светлана Гавриловна Грицаева, долгое время возглавлявшая Ленинский районный отдел народного образования города Иркутска. До сих пор в коллекции музея хранятся экземпляры ветеранской газеты «Спешите делать добро!», которую печатали тут же, в типографии Института развития образования.

– Ветераны – народ, который ждет чего-то хорошего, внимания к себе. Нас ведь не так много, поэтому нашу газету я всегда им отправляла. Это было приятно для них, – поделилась воспоминаниями Светлана Гавриловна.

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