И как нам жить?

Недавно в радиопрограмме «Вести FM» услышал дискуссию о дачной амнистии. Поразило кощунство авторов темы. Обсуждался вопрос о принципах обложения налогами дачных участков. По мнению законотворцев, подлежат обложению налогами строения: дома, туалеты, бани, сараи и другие постройки, да ещё земля приватизированная. Во главу угла ставится расширение налоговой базы для государства. А для простого человека – соковыжималка. Ведь основная тяжесть этих налогов ляжет на малоимущее население, в основном на пенсионеров!

В советские времена государство в целях привлечения людей к труду на земле и вовлечения людей в полезное дело почти бесплатно отдавало землю в хозяйственную (любительскую) деятельность. Строились подъездные пути, протягивались линии электропередачи, укладывались водопроводы и т. д., чтобы люди могли заниматься полезным делом, могли выращивать свои овощи и картошку, меньше пили и т. д.

В нынешнее время на первом месте – торговля, соответственно, вопрос связан с налогами на прибыль от продажи и перепродажи.

Теперь о строениях. По замыслу авторов нового закона люди на садовых участках, если не хотят платить налог на строения, должны сносить дома и ночевать в палатках, в туалет ходить под ёлку, а в бане, по их мнению, можно и в городе попариться!

Странно, что брать налог пытаются со строений временного характера, поскольку в основном сооружения эти летние, для зимы не пригодны. Люди по большей части пользуются дачей два-три летних месяца, но деньги с них, считается, нужно брать неукоснительно, как за целый год.

Расскажу вам эпизод из моей жизни. В молодости я перед службой в армии обучался на курсах шофёров в ДОСААФ. Преподаватель, майор, участник Великой Отечественной войны, рассказывал нам много о том времени. Особенно меня поразил его рассказ о том, как бедно жили в то время крестьяне на освобождённой румынской территории. В сёлах люди пищу для семьи готовили на кострах. Когда он поинтересовался, почему так, ему ответили, что румынский король Михай установил большой налог на печную трубу. Поэтому иметь печь только богатые люди могли.

Но это было во время войны. Многое ли изменилось в настоящее время?

В последние годы идёт обнищание российского народа. Рабочих мест мало, зарплаты скудные, пенсии смешные. С чего брать налоги? Чиновники бесчинствуют.

Вот представьте, что появится сообщение, что завтра повысят пенсии и зарплаты в два раза. В ответ на это уже сегодня торгаши повысят цены в два с половиной – в три раза. Так что же завтра будет?! И как нам жить со всем этим?

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