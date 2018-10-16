Губернатор предложил добавить по тысяче рублей к пенсиям тружеников тыла

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил доплачивать всем труженикам тыла Приангарья по тысяче рублей. Соответствующие поправки в рамках второго чтения он внес к проекту закона об изменениях в закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в Иркутской области».
Напомним, документ был принят в первом чтении на сессии Заксобрания в июне. В соответствии с законом труженики тыла получают ежемесячную денежную выплату в размере 470 рублей. Размер данной выплаты предлагалось увеличить до 1 тысячи рублей с 1 января 2019 года.
– Федеральным и региональным законодательством предусматривается, что в случае, если гражданин имеет право на одни и те же меры социальной поддержки и на региональном, и на федеральном уровне, то меры соцподдержки предоставляются по его выбору. То есть, являясь тружеником тыла и имея при этом право на федеральную льготу, человек теряет возможность получить денежные выплаты по нашему закону в повышенном размере. Поэтому поправками губернатора предлагается установить дополнительную меру социальной поддержки в виде дополнительного ежемесячного материального обеспечения в размере 1 тысячи рублей труженикам тыла вне зависимости от получения ими ежемесячных денежных выплат за счет средств федерального или областного бюджета, – сообщил 15 октября министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов на заседании комитета по здравоохранению и социальной защите Законодательного собрания.
Таким образом, согласно поправке, эта категория людей будет получать ежемесячно 489 рублей плюс тысячу сверху. Министр подчеркнул, что большая часть тружеников тыла – инвалиды, получающие федеральную поддержку. Также министр обратил внимание: предложение Сергея Левченко является новой мерой соцподдержки – ежемесячным материальным обеспечением. По данным на 1 июля, в Иркутской области проживали 12 056 тружеников тыла. Расходы региональной казны на 2019 год на эти цели оцениваются в 146,8 млн рублей.
Предложения главы региона вызвали множество вопросов. В частности, представитель прокуратуры обратила внимание: губернатор хоть и предлагает установить новую меру социальной поддержки, назвав ежемесячные денежные выплаты иными словами, природа их все равно одинакова. Это дополнительные меры соцподдержки в виде ежемесячной выплаты. Таким образом, критерий выбора у тружеников тыла все равно остается.
Кроме того, минюст и прокуратура с этой поправкой ранее ознакомлены не были. Поэтому комитет по здравоохранению и социальной защите предложил отложить рассмотрение проекта закона до сессии, назначенной на 24 октября.
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