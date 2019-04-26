Губернатор и его взгляд на социальное развитие региона (Выдержки из послания)

В апреле главной темой для обсуждения работы региональной власти традиционно является ежегодное послание губернатора. Сергей Левченко обратился к Законодательному собранию с посланием о положении дел в Иркутской области в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год в начале месяца. Редакция газеты «Мои года» публикует некоторые важные пункты этого послания, а также другие интересные новости уходящего весеннего месяца.

Глава региона рассказал о результатах, с которыми Иркутская область вступила в 2019-й год. 2018-й год стал для Иркутской области годом развития. Задана очень высокая планка по строительству социальных объектов, увеличена поддержка муниципалитетов, существенно проиндексирована заработная плата работникам бюджетной сферы, взяты дополнительные социальные обязательства.

День ветерана

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко предложил усилить некоторые меры соцподдержки в 2019 году. Министерству социального развития, опеки и попечительства дано поручение подготовить проект решения об увеличении единовременной выплаты при рождении ребёнка семьям, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, с 5 до 10 тысяч рублей.

– В последние годы в России начала снижаться рождаемость. Эта тенденция затронула многие регионы России, в том числе и Иркутскую область. Прошу правительство совместно с депутатским корпусом и со всеми заинтересованными структурами представить дополнительные предложения, направленные на повышение рождаемости в нашем регионе, – отметил глава Приангарья.

В целом по итогам 2017 года продолжительность жизни населения Иркутской области увеличилась до 69,2 лет, и в сравнении с 2005 годом этот показатель вырос почти на 9 лет. В 2018 году по сравнению с 2017 годом показатель общей смертности снизился на 0,8% и, по предварительным данным, составляет 12,8 случаев на 1000 человек населения.

Ещё одна мера поддержки предусмотрена и для ветеранов труда. Губернатор дал поручение, в соответствии с которым они будут обеспечиваться путёвками на санаторно-курортное лечение и получат возможность льготного проезда в общественном транспорте. На эти цели уже предусмотрено выделение денежных средств.

– Предлагаю также установить и ежегодно отмечать в нашем регионе в первое воскресенье сентября День ветерана. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области проработать данный вопрос и представить проект соответствующего нормативного акта, разработав программу проведения праздника с вручением памятных наград нашим заслуженным труженикам, – подчеркнул Сергей Левченко.

В целом в 2018 году различными мерами социальной поддержки было обеспечено 612 тысяч жителей Приангарья.

Помощь с капремонтом

Необходимо больше внимания уделять помощи старшему поколению, в том числе с учётом произошедших изменений в пенсионном законодательстве. В частности, глава региона остановился на теме платы за капитальный ремонт многоквартирных домов.

– Напомню, что мы заморозили её рост до 2020 года. На данный момент федеральными законами предусмотрены льготы по уплате взноса на капитальный ремонт для лиц, достигших возраста 70 и 80 лет. При этом собственникам жилых помещений, достигшим 70 лет, компенсируется 50% уплаченного взноса, а тем, кто достиг 80 лет, – 100%. Поручаю дополнительно к этому с 2020 года ввести льготу по оплате взносов на капитальный ремонт для одиноко проживающих лиц в возрасте 60 лет и старше. Этим мы сможем поддержать людей так называемого предпенсионного возраста, оказавшихся в непростой жизненной ситуации, – сказал Сергей Левченко.

Губернатор поручил министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области совместно с заинтересованными ведомствами подготовить и представить проекты соответствующих правовых актов.

Кроме того Сергей Левченко поручил установить для жителей Иркутской области, которым присвоен статус детей войны, компенсацию в размере 50% по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги. Сейчас почти 13 тысяч граждан – детей войны не имеют права на такую компенсацию.

Нагрудный знак отличия

Нагрудный знак «Ветеран труда Иркутской области» предлагают вручать обладателям этого звания. С такой инициативой выступил Сергей Левченко. Соответствующий законопроект подготовлен и внесён на рассмотрение регионального парламента. Об этом рассказал Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

– Звание «Ветеран труда Иркутской области» присваивают тем, кто добился больших успехов в работе. Это обладатели званий «За отличия перед Иркутской областью», «За честь и мужество», почётные граждане Иркутской области, заслуженные работники разных сфер. В дополнение к званию «Ветеран труда Иркутской области» таким людям предлагается вручать нагрудный знак, – сказал Владимир Родионов.

Министр напомнил, что региональный закон «О ветеранах труда Иркутской области» был принят для общественного признания трудовых заслуг граждан, он вступил в силу с 1 января 2019 года. Обладателям почётного звания предоставляются меры социальной поддержки: ежемесячная денежная выплата в размере 489 рублей, денежная компенсация 50 процентов расходов на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов, бесплатный проезд на автомобильном транспорте в междугородном сообщении, оплата в размере 50 процентов стоимости проезда на железнодорожном транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте по пригородным маршрутам.

– По состоянию на 11 апреля 2019 года звание «Ветеран труда Иркутской области» присвоено 4,4 тыс. человек, – отметил министр.

Поддержка приёмных семей

С 1 июля размер денежной выплаты на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством, будет установлен в размере величины прожиточного минимума. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

На сессии Законодательного собрания Иркутской области во втором и окончательном чтениях принято изменение в закон Иркутской области «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», поправки к которому внесены губернатором Иркутской области Сергеем Левченко.

– Размер выплаты на содержание опекаемого ребёнка сегодня составляет от 6427 рублей до 6962 рублей с учётом района проживания. После вступления изменений в силу размер выплаты составит для этой категории льготников из южных районов 9915 рублей, в северных районах будут выплачивать 13 468 рублей. Изменение потребует дополнительных расходов областного бюджета – в этом году они составят 344 миллиона рублей, которые будут учтены при корректировке бюджета. Уверен, это повлияет на более качественное исполнение приёмными родителями своих обязанностей и снизит количество возвратов детей в учреждения, – отметил Владимир Родионов.

Проездные билеты для дачников

Выдача месячных проездных билетов на проезд по сезонным (садоводческим) маршрутам на территории Иркутской области на май 2019 года началась с 15 апреля. Об этом сообщил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов.

– Для получения проездных билетов необходим документ, удостоверяющий личность, и решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным маршрутам в летний период, выданное управлением социальной защиты населения по месту жительства гражданина, – рассказал Владимир Родионов.

Право на бесплатный проезд в садоводства в Иркутской области имеют все категории граждан, для которых эта льгота предоставляется по федеральному законодательству. А также региональные льготники: ветераны труда, граждане, приравненные к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; люди, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо лица, награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; реабилитированные; жертвы политических репрессий.

Подробный список пунктов выдачи проездных билетов можно найти на сайте регионального министерства социального развития, опеки и попечительства.

Период действия бесплатных проездных начинается с 1 мая и заканчивается 30 сентября.

Льготная ипотека

Поручение расширить перечень категорий граждан, которые могут приобрести жильё на первичном рынке на территории региона с помощью льготных ипотечных кредитов, дал глава региона Сергей Левченко министерствам финансов и строительства, дорожного хозяйства. – В рамках соглашения со специализированными организациями на предоставление льготных ипотечных кредитов работникам общеобразовательных организаций и учреждений здравоохранения в 2019 году с учётом предлагаемых нами изменений на майскую сессию Законодательного собрания Иркутской области будет предусмотрено 30 млн рублей и планируется предоставить 132 льготных кредита. Так как этот инструмент поддержки востребован, необходимо расширять перечень категорий граждан, которые могут им воспользоваться, – озвучил поручение глава региона.

Также Сергей Левченко заявил, что для создания дополнительных механизмов для улучшения жилищных условий граждан необходимо начать реализацию пилотных проектов по созданию жилищно-строительных кооперативов работников бюджетной сферы и многодетных семей. Такие проекты должны обеспечить снижение стоимости жилья.

– Поручаю правительству Иркутской области начать реализацию пилотного образцово-показательного посёлка с необходимой инфраструктурой, социальными объектами и жильём для бюджетников. Стоимость жилья в этом посёлке должна быть на 20-30 процентов ниже рыночной, – особо отметил губернатор.

Зарплаты бюджетников

С 1 июля этого года планируется повышение заработной платы главам поселений Иркутской области. Об этом заявил глава региона Сергей Левченко в своем послании о положении дел в Прибайкалье в 2018 году и основных направлениях областной государственной политики на 2019 год.

По словам губернатора, на глав поселений возложена колоссальная нагрузка, а уровень оплаты труда у них – крайне низкий. Иногда жалование руководителя местной администрации, который несёт личную ответственность за жизнеобеспечение населения, его безопасность существенно ниже, чем, например, у директора дома культуры того же поселения.

Сергей Левченко отдельно остановился на зарплате бюджетников. В 2018 году её рост составил 19,8% относительно 2017 года, при этом в промышленном секторе зарплаты выросли на 6,6%. В 2017 году впервые за 17 лет Иркутская область заняла второе место по уровню заработной платы в Сибирском федеральном округе и сохранила это достижение в 2018 году.

– Напомню, что задачу вывести зарплату бюджетников на лучшие позиции в Сибири я ставил в своём предыдущем послании. Мы и дальше продолжим эту работу. Второе место – это, конечно, почётно, но лучше выйти на первое.

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