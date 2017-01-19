Грабить стали меньше

В Иркутске в 2016 году на треть снизилось количество грабежей и разбоев. Итоги работы межмуниципального управления МВД России «Иркутское» в 2016 году подвели в администрации Иркутска. Вице-мэр Иван Носков и председатель думы города Ирина Ежова отметили, что одним из качественных показателей стала совместная деятельность Управления и муниципалитета в части пресечения неправомерных действий и сохранения общественного порядка.

Было отмечено, что в 2016 году сотрудниками МУ МВД «Иркутское» раскрыто около 8 тысяч преступлений. Регулярно проводятся профилактические мероприятия по предупреждению карманных краж и снижению их числа. Вдвое реже происходили случаи угона автомобилей, однако зафиксировано увеличение числа хищений имущества из транспортных средств. Также сотрудниками ОВД пресечено 372 факта сбыта наркотиков, из незаконного оборота изъято 220 килограммов запрещённых веществ. Руководством МУ МВД России «Иркутское» создано специализированное подразделение по противодействию мошенничеству.

– Вместе с вами мы провели много общественных мероприятий, в непростых ситуациях, в том числе при наводнении, которое произошло летом в Иркутске, сотрудники полиции показали свой профессионализм и лучшие человеческие качества. Мы научились работать с волонтёрами и общественными организациями и намерены продолжить эту деятельность, – сказал Иван Носков.

– Хотела бы отметить, что растёт доверие жителей города к полиции. Иркутяне понимают, что сохранять общественный порядок удаётся только во взаимодействии. Это хорошая, устойчивая тенденция, которую в 2017 году мы будем поддерживать, – добавила Ирина Ежова.