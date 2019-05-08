Готовясь к годовщине Победы

У мемориала «Вечный огонь» состоялся торжественный митинг, посвящённый 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в нём принял мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

– Сегодня мы отдаём дань уважения тем, кого с нами нет, тем, кто остался в памяти народа. Всего за годы войны из нашей области ушло на фронт более 200 тысяч человек. Победа досталась дорогой ценой: домой не вернулась половина. Сегодня мы вспоминаем ратный подвиг воинов-освободителей. Всех, кто героически, самоотверженно трудился в тылу. В родном Иркутске нет ни одной семьи, которой бы не коснулись события тех драматических дней, – отметил глава города.

Участие в мероприятии приняли ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, военнослужащие Иркутского гарнизона, почётные граждане города Иркутска, представители ветеранских общественных организаций, юнармейцы, бойцы поста № 1, курсанты городского центра «Патриот», школьники. Участники митинга возложили цветы и гирлянды к мемориалу «Вечный огонь».

На Амурском кладбище состоялась траурная церемония, в которой приняли участие более 300 школьников. Затем прошёл митинг у памятника маршалу Жукову. Для ветеранов Великой Отечественной войны был организован приём мэра Иркутска.

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