Готовы взять на себя

Администрация Иркутска готова взять на баланс муниципалитета социальные объекты бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища, находящиеся в государственной собственности Иркутской области. Соответствующие письма направлялись в министерство обороны РФ, правительство области и другие ведомства. Об этом сообщила заместитель мэра – руководитель аппарата администрации города Маргарита Ли.

В феврале 2015-го и январе 2016 года направлялись обращения в департамент имущественных отношений министерства обороны РФ и в министерство имущественных отношений области о готовности администрации города принять в муниципальную собственность объекты жилого и нежилого фонда, инженерной инфраструктуры, дороги, а также земельные участки, расположенные на территории бывшего ИВВАИУ.

– Кадетский корпус, музей, храм – эти объекты важны, и городская власть заинтересована в их развитии. При этом особо остро стоит вопрос с жилым фондом, который находится в аварийном состоянии, и где вынуждены жить иркутяне. Однако обращения администрации города о готовности взять на баланс данные объекты во все инстанции не принесли ожидаемого результата, – отметила заммэра.

В апреле 2016 года первый заместитель министра имущественных отношений Иркутской области в своем письме вице-мэру Иркутска пояснил позицию правительства региона – передача объектов имущественного комплекса бывшего ИВВАИУ в муниципальную собственность Иркутска не планируется.

Кроме этого, в соответствии с письмом министра имущественных отношений Иркутской области, в феврале 2017 года в государственную собственность региона передано 53 объекта недвижимости. В планы регионального правительства входит создание на этой базе образовательного комплекса. Точные сроки начала работ не обозначаются, но по этой причине передача объектов в собственность муниципалитета невозможна.

– В настоящий момент на баланс Иркутска передан только детский сад № 4, расположенный на улице Советская, 176\19. При этом социальный объект отдан без земельного участка, которым распоряжается министерство обороны РФ. Такое положение лишает муниципалитет права выделить бюджетные средства для проведения ремонта здания и, как следствие, эксплуатировать его. В свою очередь и правительство Иркутской области по той же причине не может вести хозяйственную деятельность на территории бывшего ИВВАИУ – земельные участки под всеми объектами на сегодняшний день находятся в федеральной собственности, – отметила Маргарита Ли.