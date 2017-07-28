Горячую линию для пострадавших в ДТП предложил создать Сергей Тен

Общественный совет проекта «Безопасные дороги» «Единой России» провел круглый стол по теме «Медицинское сопровождение деятельности по организации безопасного дорожного движения».

Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Тена, основное внимание было уделено оказанию первой медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах, применению системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и развитию систем связи в медицинских учреждениях в муниципальных образованиях Иркутской области.

В диалоге приняли участие представители органов исполнительный власти Иркутска, руководители медицинских учреждений, представители главного управления МЧС России по Иркутской области, ГИБДД, ПАО «Ростелеком», общественники и журналисты. Модератором выступил председатель общественного совета, депутат думы Иркутска Алексей Савельев.

Тема круглого стола выбрана неслучайно. В Иркутской области с начала года зафиксировано снижение количества ДТП, при этом количество пострадавших увеличивается. По данным УГИБДД на сегодняшний день зарегистрировано 1448 ДТП и 1841 человек пострадавших. Число погибших на месте ДТП до приезда бригад скорой помощи в 2016 году составило 199 человек, а в 2017 году – уже 44 чел.

В ходе круглого стола участники обсудили необходимость создания системы обучения доврачебной помощи. По статистике 10% смертей приходится именно на несвоевременно оказанную медицинскую помощь. 20 минут есть у бригады врачей, чтобы добраться до места ДТП. Более чем в 90% этот норматив выполняется.

– Зачастую человеческая жизнь зависит от неравнодушных граждан, которые оказываются в момент ДТП рядом с пострадавшими. Именно они первыми приходят на помощь. Я убежден, что правильную доврачебную помощь должен уметь оказать каждый из нас. Кроме того, считаю необходимостью создать горячую линию или колл-центр, в котором по телефону могут дать алгоритм действий с пострадавшим, на случай если человек растерялся или не знает как оказать первую помощь, – комментирует координатор федерального партийного проекта ВПП «Единая Россия» «Безопасные дороги» в Иркутской области Сергей Тен.

Сократить время до начала оказания помощи при авариях до 30% можно при помощи системы экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС». Необходимая информация о транспортном средстве, автомобиле, включая его точные координаты, автоматически передается в диспетчерский пункт системы-112. Диспетчер, связавшись с водителем и получив подтверждение об аварии, организует выезд на место происшествия служб экстренного реагирования (МЧС, ГИБДД, Скорая помощь). В Иркутской области система 112 в полном объеме должна заработать лишь в 2021 году. Однако для применения этой системы необходимо использовать технологии ГЛОНАСС, которая толком не работает в Иркутской области, отметили участники мероприятия.

В завершение круглого стола Алексей Савельев сообщил, что будет инициировать обсуждение данного вопроса на областной комиссии по безопасности дорожного движения.

Директор ГБУЗ «Иркутский областной центр медицины катастроф» Виктор Бучинский высказал мнение о необходимости создания «Трассовых медицинских пунктов», которые позволят сократить время доезда бригады до места ДТП на автомобильных дорогах регионального и федерального значения. По его мнению, на сегодняшний день для Иркутской области 5-7 пунктов будет достаточно.

Все собранные предложения, которые были озвучены в ходе заседания, будут переданы в региональные и федеральные структуры.

По инф. Телеинформа

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