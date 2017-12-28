Горячий лёд и верные сердца

22 декабря на стадионе «Труд» прошли традиционные, 37-е по счёту соревнования ветеранов-конькобежцев Иркутской области.
Приангарье всегда славилось спортсменами, прославлявшими наш край и страну. Саночники, гимнасты, хоккеисты, конькобежцы не раз становились победителями и призёрами Олимпиад, чемпионатов мира, Европы, СССР и уже новой России. Но, пожалуй, самую большую сплочённость и любовь к выбранному навсегда зимнему виду спорта проявляют бегуны на коньках. На эти предновогодние старты всегда собираются десятки спортсменов из разных уголков области возрастом от 30 до 80 лет.
Пока ветераны готовятся к старту, пытаемся с ними понять, почему все мы выбрали именно конькобежный спорт. Приходим к единому мнению, что конькобежец отличается волевым характером, целеустремлённостью, высокой работоспособностью и... интеллектом. Неслучайно многие из конькобежцев достигли успехов в работе, стали кандидатами и докторами наук, крупными организаторами производства, не сломились и в лихие 90-е.
Убелённые сединами ветераны вспоминают, как они мальчишками перелезали через забор стадиона, чтобы покататься на своих стареньких коньках на настоящем льду, как мечтали о «беговухах». Как уже позже назначали девушкам свидание на катке, чтобы показать им своё мастерство и покружиться с ними под музыку в вальсе. А потом пригласить невесту на переполненный стадион, чтобы посмотреть забеги сильнейших скороходов во время международных соревнований СССР – Швеция.
Вместе с ветеранами на стадион пришли их дети, внуки и даже правнуки – большинство сильнейших конькобежцев области и страны смогли привить любовь к этому виду спорта своим потомкам. Это дети и внуки заслуженного тренера СССР, организатора конькобежного спорта в нашей области Льва Клыпина, которые тоже стали мастерами спорта. Это ведущие конькобежки России, дочери Любови Березиной. Это спортивные династии Слоевых, Барановых, Косыгиных, Лаленковых, Барановских, Лысановых... Да разве всех упомнишь?
Вот 46-летний Дмитрий Сорокалетов – призёр первенства страны, член сборной команды СССР в 86–91 гг., который принял эстафету своего отца по участию в этих предновогодних стартах. Он ещё помнит асов беговой дорожки 60-80-х годов прошлого столетия М. Кузнецова, В. Клыпина, Б. Фоминых, Г. Шимохина, Е. Лаленкова, А. Храмцова, С. Селянина, О. Попова, А. Детышева. Поглядывая на дверь, Дмитрий ждёт своих главных соперников из Ангарска – Виктора Чупиру, в прошлом чемпиона мира по юниорам и Сергея Козлова, члена сборной СССР конца 80-х.
Но вот наступает волнительный момент начала стартов. Парадом руководит организатор соревнований Валерий Беляев, сменивший на этом посту почётного мастера спорта Владимира Усольцева. Слово для приветствия предоставляется директору спорткомбината «Труд», участнице Олимпийских игр в Лондоне и Пекине Ольге Курбан и почётному мастеру спорта по конькам, члену сборной команды СССР Станиславу Петрову. Они пожелали ветеранам не только победы, но и хорошего здоровья и продолжения своего главного увлечения в жизни в детях и внуках.
Старты на 300 метров по традиции открывают женщины. Они, как и мужчины, поделены на пять возрастных групп: 30–39 лет, 40–49, 50–59, 60–69 и группа с возрастом старше 70 лет.
Стартовавшая во второй группе заслуженный мастер спорта, чемпионка мира Оксана Равилова показывает результат 34,2 сек, который так никто и не смог превзойти. Среди «самых молодых» ветеранов не было равных мастеру спорта международного класса Ольге Тарасовой – титулы чемпионки мира, Европы, СССР, участницы Олимпиады к этому обязывали. В самой старшей возрастной группе победила Нина Максименко.
Не первый год сходятся на этих соревнованиях и ветераны-мужчины: Николай Гранин, Валерий Орсоев, Леонид Беломестных, Николай Лаушкин, Евгений Поздняков... А отличились в этом году Вячеслав Можин, Александр Аксенов и Олег Рак, занявшие первые места в своих группах. Неувядающий постоянный участник соревнований ветеранов, известный в области фотохудожник Валерий Орсоев снова был в числе призёров в группе 60–69 лет, заняв второе место.
Каждого финишировавшего встречают бурными аплодисментами. По итогам соревнований, помимо победителей, многих награждают ценными подарками и призами «За волю к победе». Среди них Валерий Косыгин, Сергей Лысанов, Сергей Баранов Владимир Цуран, Сергей Пухов и другие. Организаторы соревнований выражают благодарность спонсорам – коллективам «Усольского свинокомплекса», «Окинского», Фонду Красноштанова и персонально Илье Сумарокову и Нине Чекотовой.
А мне, как бывшему конькобежцу и участнику таких вот стартов ветеранов, хочется отметить слаженную работу главного судьи соревнований Ольги Тарасовой, секретаря, мастера спорта Раисы Калашниковой, а также пожелать всяческих благ всем организаторам и участникам этого прекрасного предновогоднего праздника на льду.
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