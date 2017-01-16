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Городскому транспорту - зеленый свет
По инф. Телеинформа   
16 Января 2017 г.
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Запрет проезда грузовых автомобилей по плотине иркутской ГЭС не коснется существующих маршрутов городского пассажирского транспорта. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Иркутскэнерго».

 

Напомним, в областном центре до конца января грузовому транспорту массой более 3,5 тонн запретили проезд по плотине ГЭС. Это сделано в соответствии с решением Антитеррористической комиссии Иркутской области для обеспечения необходимых мер безопасности, принятом на основании федерального закона о безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.

К слову, аналогичная ситуация с автодорогой и железнодорожным проездом на плотине Братской ГЭС находится в стадии дополнительной проработки, так как альтернативного проезда в Братске в настоящее время не существует.

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