Городское преображение

Реконструкция общественных пространств в Иркутске находится на завершающем этапе. Полностью закончены работы на островах Юность и Конный, а также в сквере возле Собора Богоявления. Всего в проекте участвуют 13 общественных площадок – на каждом объекте работы ведутся строго по графику, подрядчики укладываются в сроки реализации программы. Об этом сообщил начальник МКУ «УКС г. Иркутска» Илья Кручинин в ходе выездного совещания, которое провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Как сообщил заместитель мэра – глава Октябрьского округа Владимир Преловский, на бульваре Постышева завершается армирование лестницы и подпорных стен, формируются зоны отдыха, ведутся земляные работы, в частности, здесь, как и во многих благоустроенных этим летом местах, дорожки прокладывают по принципу размещения «народных троп». В ближайшие дни начнётся бетонирование лестницы и чаши фонтана. Также по проекту общественной территории здесь будет проведено дополнительное озеленение, установят кованые часы, разместят детские и спортивные зоны, круглогодичную горку для тюбинга и оборудуют парковку.

На площади Конституции выполнен демонтаж асфальтового покрытия на лестничных площадках и перекладка гранитных ступеней, проводится вертикальная планировка территории, подготовка основания к укладке плитки и асфальтированию верхней площадки. По проекту здесь запланировано открытие парковой зоны, размещение детских и спортивных площадок, озеленение, установка малых архитектурных форм.

– Для города очень важно успешно реализовать в этом году федеральный проект «Формирование комфортной городской среды». Это положит начало дальнейшей деятельности по преобразованию внешнего облика столицы Восточной Сибири. И я очень рад, что наши подрядчики с большой ответственностью относятся к поставленной перед ними задаче, и мы будем постоянно контролировать этот процесс, чтобы в будущем году преобразилось ещё больше городских площадок, – отметил глава города Дмитрий Бердников.

Благоустройство общественных пространств Иркутска началось в ходе подготовки к празднованию 355-летия города в 2016 году. Реализация программы осуществляется на условиях софинансирования из федерального, областного и местного бюджетов. На благоустройство общественных пространств направлено около 230 млн рублей. Сейчас в администрации Иркутска разрабатывается программа до 2022 года. Уже подготовлен перечень объектов, которые планируется благоустроить в следующем году.