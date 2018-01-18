Город поможет

430 млн рублей направят на дополнительную социальную поддержку иркутян.

В Иркутске в 2018 году выделено 430 млн рублей из бюджета города на дополнительные меры социальной поддержки жителям областного центра. Об этом рассказала заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре городской администрации Татьяна Эдельман, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

– В этом году сохраняются все меры социальной поддержки, а их более 20 видов, различным категориям иркутян, предоставляемые за счёт городского бюджета, – отметила заммэра.

Около 20 млн рублей выделено на выплату «подъёмных» начинающим педагогам, медикам и работникам культуры. Более 27 млн рублей направлено на бесплатное получение продукции молочной кухни детям от шести месяцев до двух лет. Сохранится бесплатное обеспечение лекарственными препаратами, на это в муниципальной казне предусмотрено 40 млн рублей.

Более 119 млн рублей направлено из городского бюджета на обеспечение бесплатного и льготного проезда в муниципальном транспорте для пенсионеров, студентов и школьников. 65 млн рублей выделено на бесплатное питание учеников школ Иркутска из малообеспеченных и многодетных семей. Такую меру соцподдержки получают 12 тысяч школьников областного центра.

– В прошлом году мэр Иркутска Дмитрий Бердников внёс законодательную инициативу в областной парламент об увеличении стоимости бесплатного питания школьников до 30 рублей. Депутаты городской думы и Законодательного собрания поддержали его. Более того, эта инициатива получила развитие. С 1 июля 2018 года стоимость бесплатного питания будет равна 30% от стоимости дневной нормы питания ребенка, установленной СанПиНом, – подчеркнула Татьяна Эдельман.

Следует отметить, что мэр областного центра в декабре 2017 года внёс новую законодательную инициативу – вернуть социальную стипендию малоимущим студентам. В случае поддержки этой инициативы депутатами регионального парламента будет возвращена социальная стипендия малоимущим студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов. Законопроект поддержан Ассоциацией муниципальных образований Иркутской области и одобрен прокуратурой Иркутской области.

Как рассказал председатель студенческого координационного совета Иркутской области Александр Манзула, в связи с изменением законодательства с 1 января 2017 года этой стипендии лишились более двух тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей Приангарья. Если ранее её получали почти восемь тысяч человек, то теперь лишь 5,6 тысяч.

Необходимо отметить, что сейчас социальная стипендия назначается только при получении государственной социальной помощи. Последняя предоставляется студентам из малоимущих семей или одиноко проживающим, у которых доход ниже величины прожиточного минимума обусловлен такими обстоятельствами как инвалидность, потеря кормильца, безработица, чрезвычайная ситуация и тому подобное. А студенты очной формы обучения её перестали получать, так как теперь считаются занятыми гражданами и не могут быть признаны безработными.

Инициатива мэра областного центра Дмитрия Бердникова предусматривает внесение в перечень объективных обстоятельств, которые обуславливают низкий доход получателя государственной социальной помощи, – получение образования по очной форме обучения.

– Студенческие профсоюзные организации Иркутской области с середины 2016 года добиваются внимания региональных властей к этой проблеме, – подчеркнул Александр Манзула. – В мае 2017 года мы с просьбой помочь разрешить этот вопрос обратились к мэру Иркутска. Ведь студенты из малообеспеченных семей лишились не только поддержки из бюджета Иркутской области, но и выплачиваемой им социальной стипендии, а это от 2,5 тысячи до 8 тысяч рублей в месяц, и ряда других гарантий. В некоторых других регионах этот вопрос уже решён, и это даёт нам надежду, что и в Иркутской области внимательно отнесутся к этой проблеме, и студенты вернут положенные им права.

Аналогичные меры поддержки малоимущих студентов существуют в Ленинградской, Пензенской, Свердловской, Челябинской областях, Кабардино-Балкарской республике, в других субъектах Российской Федерации.

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