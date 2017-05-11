Город-клумба

Впервые клубы садоводов и огородников примут участие в озеленении скверов в Иркутске. С такой инициативой выступили представители садоводческих товариществ на заседании Координационного совета по развитию деятельности садоводов, огородников, дачников и их садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений при администрации города Иркутска. Совместно были определены городские клумбы, на которых волонтёры высадят цветы.

– Идея интересная, нам предстоит большая работа при городских условиях создать неповторимое цветочное оформление скверов. Необходимо также привлечь молодёжь, подобная работа прививает и воспитывает бережное отношение к растениям и природе, – подчеркнула заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре Татьяна Эдельман. – Для работы будет выделен необходимый инвентарь, проведём переговоры по обеспечению водой при поливе саженцев.

Кроме того, было озвучено предложение о проведении выставки-ярмарки, где все желающие смогут увидеть продукцию, произведённую в садово-огородных товариществах, а также представят передовой опыт иркутских садоводов.

Повестка заседания совета также включала вопросы озеленения города в 2017 году.