Город, где всем есть место

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01 Февраля 2018 г.
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225 социальных объектов запланировали построить в Иркутске до 2025 года.

На заседании думы Иркутска утвердили программу комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2025 года включительно. Она предполагает строительство 225 социальных объектов. Речь идёт о более чем 60 школах, почти о сотне детсадов, 65 спортобъектах, семи объектах культуры и двух учреждениях допобразования, рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Олеся Куцакова.

В мэрии к 2025 году прогнозируют численность населения на уровне 640 тысяч человек. В расчёте из этого, в Правобережном округе необходимо построить 25 детсадов, 12 школ, три КДЦ, школу искусств и 15 спорткомплексов. В Октябрьском округе должны возвести 10 детсадов, 14 школ, школу искусств, 11 спортобъектов. В Свердловском округе планируют 23 детсада, 21 школу, Дворец спорта, Дом детского творчества, художественную школу, две школы искусств и 18 спортобъектов. В Ленинском округе, предположительно, появится 18 детсадов, 16 школ, одна школа искусств и 23 спортивных объекта.

По словам Олеси Куцаковой, именно такое количество социальных объектов необходимо городу, чтобы решить проблему дефицита мест. Сейчас сеть муниципальных школ включает в себя более 70 учреждений на 35 тысяч мест в одну смену. При этом образование получают чуть больше 72 тысяч школьников. В дефицит мест в детсадах составляет 13,2 тысячи: в городе сейчас насчитывается больше 39 тысячи дошкольников, тогда как детсады рассчитаны на 26 тысяч. Есть дефицит в местах и учреждениях дополнительного образования. Всего в этой системе заняты 58% от общего количества юных иркутян. Подобное наблюдается и в сфере культуры, и в сфере спорта.

В ближайшие три года планируется построить детсады на 110 мест на пересечении улиц Портовая и Академика Бурденко, на улице Байкальская – на такое же количество мест; детсады на 350 мест на улице Зимняя в Рабочем и в Первомайском микрорайоне на пересечении улиц Сосновая и Афанасьева, детсад на 220 мест в микрорайоне Лесной.

На улице Норильская планируют построить школу на 600 мест, в посёлках Горького и Боково – начальные школы на 200 мест каждая. На улицах 1-я Московская/2-я Московская планируют возвести 200-местную школу. Ещё семь школ на 525 мест каждая появятся на улице Розы Люксембург, Ярославского (два объекта), Карла Либкнехта, Маршала Жукова и в микрорайонах Зелёный и Первомайский. На бульваре Постышева предусмотрена школа на 650 мест, в Лесном – на 600. Большая школа – на 1,5 тысячи мест – на улице Багратиона. В план включены и общеобразовательные организации на бульваре Рябикова, Маршала Конева, в Юбилейном микрорайоне. Работы на этих объектах будут проводить по муниципальным программам.

Уже в 2018 году по инвестпроекту планируют реконструировать здание кинотеатра «Орион» с пристроем для кабинетов. Здание отдадут под школу искусств. В сфере спорта за счёт городского бюджета запланировано построить площадку с тренажёрами по улице Центральная, стадион на пересечении улицы Баумана и переулка Академика Окладникова, корт между улицами Кедровая и 2-я Московская.

Предполагается также, что с помощью инвесторов построят ФОК на улице Розы Люксембург, спортплощадку, крытый каток, роллердром и автодром на улице Томсона, сооружение для гребли на пересечении улиц Главная Кировская и Полярная, спортплощадку на улице Полярная, автодром и трибуны на Главной Кировской, а также спортплощадку на пересечении улиц Главная Кировская и Трактовая.

Запланирован также инвестпроект по спорткомплексу «Пионер» на пересечении улиц 4-я Советская и Седова, а также по спорткомплексу в Топкинском, роллердрому в районе Академического моста, автодрому в районе улицы Старокузьмихинская и реконструкции стадиона «Автомобилист».

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