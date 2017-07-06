Город будет чист!

Около 100 бойцов экологических отрядов мэра Иркутска очистили русло реки Сарафановки в предместье Радищева. Мероприятие прошло по просьбам жителей, которые обратились в администрацию Правобережного округа. По их словам, несколько лет назад русло реки замусорили, береговая линия стала обсыпаться и заболачиваться. Заместитель мэра – глава Правобережного округа Юлия Гордина сообщила, что после уборки территории здесь пройдут мероприятия по берегоукреплению.

– Очистить русло от бытового и строительного мусора нам помогают экологические отряды мэра. Ребята добровольно вызываются работать на благо Иркутска, и мы поддерживаем в них этот интерес. Это пример бережного отношения к своей земле. Дети, убирающие мусор своими руками, никогда не бросят бумажку на улице, будут любить и беречь свой город, – отметила Юлия Гордина.

Эта не первая экологическая акция, проводимая эко-отрядами на территории округа. Уборка уже проходила в предместье Рабочее и на берегу реки Ушаковки. В мероприятиях также участвуют сотрудники МУП «Иркутскавтодор», которые вывозят на полигон собранный мусор.

Свою работу экологические отряды мэра города Иркутска начали в июне. Молодые бойцы помогают поддерживать чистоту и порядок в городе.

– Молодёжный экологический десант – замечательная традиция, которая существует в Иркутске уже больше 10 лет. И каждый год школьники и студенты проявляют себя в этой работе с лучшей стороны, – считает мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

В этом году впервые в отряды привлечены подростки, стоящие на учёте в комиссиях по делам несовершеннолетних, и создан Совет родителей для совместной работы и решения оперативных задач с руководством отряда.

Ребята работают по четыре часа, пять дней в неделю, суббота и воскресенье – выходные дни.

Фото Алексей Ершов geometria.tv