Городской слёт юных инспекторов движения прошёл под девизом «Иркутск – город безопасных дорог». В мероприятии приняли участие около 300 школьников из 73 образовательных организаций города, а также их родители и педагоги.

Организаторами мероприятия выступили департамент образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, отдел ГИБДД МУ МВД России «Иркутское».

– Такой слёт впервые проходит в Иркутске. Хотя история движения юных инспекторов в школах нашего города насчитывает уже больше 46 лет. Уверен, что эти ребята и сами соблюдают правила дорожного движения, и других учат. Сегодня они блестяще продемонстрировали свои умения и навыки! – отметил и. о. заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

В рамках слёта прошла торжественная церемония посвящения школьников в юные инспекторы дорожного движения. Затем отряды ЮИД приняли участие в квесте на знание ПДД. Также в рамках слёта стартовал городской этап всероссийского конкурса «Безопасное колесо – 2019». Как рассказал начальник отделения пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Иркутское» Антон Куриленко, это соревнования на знание правил дорожного движения, оказания первой медицинской помощи, ориентирования в дорожных ситуациях.

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