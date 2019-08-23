Гори оно все лесным пламенем?

Депутаты добиваются качественного тушения лесов.

Природоохранные структуры поддержали депутатов Законодательного собрания, раскритиковавших подход регионального минлеса к тушению лесных пожаров. Региональный парламент предлагает серьезно изменить законодательство, оправдывающее «невыгодность» пожаротушения.

–То, что происходит в этом году с лесными пожарами в нашей области – настоящая катастрофа, – возмущен председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол. – С начала пожароопасного сезона произошло более тысячи лесных пожаров, полностью выгорело уже почти 1,5 миллиона гектаров леса. Более 70 пожаров КЧС решила не тушить, так как это якобы экономически нецелесообразно, а северные территории задыхаются от дыма.

Дело дошло до того, что о помощи к депутатам взывают не только жители задымленных городов и поселков, но и представители природоохранных структур, которые отчаялись найти понимание в правительстве региона.

Так, во время недавнего совещания в Заксобрании к Сергею Соколу обратилась руководитель управления Росприроднадзора Оксана Курек. Она рассказала о происходящем: лесничества отказываются тушить лесные пожары, граничащие с особо охраняемыми природными территориями, и чтобы спасти заповедники, их работники вынуждены выходить за подведомственную им территорию и самостоятельно бороться с подступающим огнем. Правительство Иркутской области и конкретно региональное министерство лесного комплекса такая ситуация, видимо, не беспокоит. Росприроднадзору объяснили, что большая часть этих территорий относится к так называемой зоне контроля, и затраты на тушение в этой зоне превысят причиненный ущерб. Оксана Курек предлагает парламентариям инициировать изменение нормативов, установленных распоряжением министерства. Также представитель Росприроднадзора объяснила, что решение о том, чтобы не тушить пожар, принимается КЧС, в состав которой входит и представитель ведомства, но фактически такие решения с ним не согласовывались.

В свою очередь заместитель прокурора Иркутской области Роман Шергин сообщил, что 1 августа ведомство уже внесло представление о признании незаконными нормативных правовых актов министерства лесного комплекса, устанавливающих зоны контроля.

И, по мнению первого заместителя байкальского межрегионального природоохранного прокурора Алексея Калинина, министерство лесного комплекса, сопоставляя потенциальный ущерб и затраты на тушение, может быть необъективно. Для особых природных территорий актуальны повышенные коэффициенты подсчета урона. Он также предложил на пожароопасный период создать резервную группу пожарных – 10-15 человек, которые отвечали бы за защиту именно заповедных территорий. Сергей Сокол такое предложение поддержал.

Чтобы переломить ситуацию в лесах региона, Сергей Сокол и депутаты Заксобрания области готовы внести необходимые изменения в местное законодательство, а также обратиться и на федеральный уровень – в Рослесхоз – для пересмотра нормативов по пожаротушению.

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