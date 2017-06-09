Голос народа в защиту Байкала

В Бурятии инициативная группа внесла в республиканский избирком инициативу о проведении референдума в защиту озера Байкал. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» сообщает эколог Наталья Тумуреева.

5 июня инициативная группа жителей Бурятии провела собрание в Общественной палате республики, где выступила с предложением о референдуме. На мероприятие планируется вынести следующий вопрос: «Считаете ли вы, что защита и охрана озера Байкал от негативных воздействий (в том числе трансграничных) должна быть приоритетом государственной политики Республики Бурятия?»

– Антропогенное воздействие на Байкал нарастает с каждым годом: на наших глазах происходит снижение уровня воды в озере, нашествие китайских туристов, планирование строительства монгольских ГЭС на крупнейшем притоке Байкала, – подчеркивает Наталья Тумуреева. – Поскольку референдум – высшая форма волеизъявления граждан, то в случае положительного ответа на предлагаемый нами вопрос все проекты и программы, касающиеся Байкала, в обязательном порядке должны будут способствовать защите озера от любых негативных воздействий с любой стороны государственной границы.

Она также отмечает, что окончательная формулировка вопроса, выносимого на референдум, может претерпеть изменения, поскольку решение о проведении референдума принимает Народный Хурал Бурятии. Однако инициаторы надеются, что депутаты прислушаются к голосу народа и поддержат инициативу проведения референдума в защиту Байкала в единый день голосования – 10 сентября 2017 года.