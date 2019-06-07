ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Годовалая малышка отравилась гашишным маслом, найденным у отца
По инф. Телеинформа   
07 Июня 2019 г.
Изменить размер шрифта

В Усть-Илимске 5 июня госпитализировали годовалую девочку с острым отравлением. Как выяснилось, ребенок играл дома и съел несколько кусочков вещества из папиной сумки, предположительно являвшегося гашишным маслом.

Годовалая малышка отравилась гашишным маслом

Заметив, что состояние дочери резко ухудшилось, 27-летний отец вызвал скорую помощь. Сейчас девочку отпустили домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время в связи с отравлением ребенка проводится проверка. На родителей девочки составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья, в которой она воспитывается, поставлена на профилактический учет.

– Кроме этого, по факту незаконного хранения и употребления наркотических средств проводится проверка, по результатам которой в отношении отца девочки будут приняты меры в рамках административного либо уголовного законодательства, – поясняют в полиции.

По инф. Телеинформа

Загрузка...
Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске