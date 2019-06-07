Годовалая малышка отравилась гашишным маслом, найденным у отца

В Усть-Илимске 5 июня госпитализировали годовалую девочку с острым отравлением. Как выяснилось, ребенок играл дома и съел несколько кусочков вещества из папиной сумки, предположительно являвшегося гашишным маслом.

Заметив, что состояние дочери резко ухудшилось, 27-летний отец вызвал скорую помощь. Сейчас девочку отпустили домой, ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время в связи с отравлением ребенка проводится проверка. На родителей девочки составили административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Семья, в которой она воспитывается, поставлена на профилактический учет.

– Кроме этого, по факту незаконного хранения и употребления наркотических средств проводится проверка, по результатам которой в отношении отца девочки будут приняты меры в рамках административного либо уголовного законодательства, – поясняют в полиции.

По инф. Телеинформа

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