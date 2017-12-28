Год благоустройства и социальных строек

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников подвёл итоги года на пресс-конференции в нестандартном – выездном – формате.

Мероприятие, собравшее журналистов, началось на площадке у Ледового дворца. Там в ряд выстроилась снегоуборочная техника – оборудованные щётками и снегоотвалами КамАЗы, грейдеры. О работе своего предприятия рассказал руководитель Иркутскавтодора Михаил Чайковский. Он отметил, что шесть новеньких КамАЗов – приобретение этого года.

– Это универсальная техника. Зимой на неё можно навесить щётки, отвалы, бункеры для пескосоляной смеси, а убрать их – и будет готовый самосвал для вывоза снега. Летом же КамАЗы легко можно использовать как поливальные машины, – отметил он.

За 2016–2017 год автопарк Иркутскавтодора пополнился на 30 единиц техники, в целом за год для муниципальных предприятий областного центра закуплено более 160 единиц техники, что в два с половиной раза больше, чем в 2016 году.

Говоря об уборке дорог, нельзя было не затронуть и тему их реконструкции. В этом году в Иркутске отремонтировано более 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна, 150 тысяч «квадратов» покрытия в частном секторе и во дворах.

– Очень важно, что в этом году мы закончили реконструкцию по Покровской развязке, в прошлом – ввели в эксплуатацию Старокузьмихинскую развязку. В 2018 году реконструкция улиц продолжится. В планах – отремонтировать улицу Баумана, Култукскую, провести работы по микрорайону Ново-Ленино, – сказал Дмитрий Бердников.

После площадки Ледового дворца отправились к строящейся школе № 19. Мэр Иркутска ехал в одном автобусе с журналистами и в пути охотно отвечал на вопросы.

– Прежнее здание школы было в аварийном состоянии. Теперь мы строим здесь школу более чем на 1200 мест, аналогичную той, что в ЖК «Эволюция», – рассказывает Дмитрий Бердников.

По словам подрядчиков, на стройплощадке в ближайшее время будет закрыт контур корпусов, некоторые внутренние работы ведутся параллельно – вентиляция, электрика. Для младших классов планируется построить отдельный, дополнительный корпус на 500 мест.

Ещё одним образовательным учреждением, куда глава Иркутска заехал вместе с журналистами, стал детский сад по улице Байкальская в районе остановки общественного транспорта «Трилиссера». Здание строится с нуля.

– Этот квартал, примыкающий к ЦПКО, входит в систему перспективного проектирования, – отметил Дмитрий Бердников. – Будет продолжаться его застройка, и не только жилых домов. Здесь ещё будет строиться корпус школы и социальные объекты, в том числе стадион «Пионер».

Следующим местом визита стал остров Малый Конный, который, как и остров Юность, в эти новогодние праздники планируется сделать площадкой для отдыха, равноценной скверу имени Кирова.

– Эти острова – один из главных объектов, которые участвовали в программе «Формирование комфортной городской среды», – отметила глава комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Фёдорова. – На самом Конном для удобства горожан появилась автомобильная парковка на 50 мест, 105 мусорных урн. Установлен детский городок, который уже открыт и пользуется популярностью. По дороге к Юности теперь расположены два теннисных корта и скейт-парк.

Завершился масштабный выезд визитом в Иркутский городской центр «Патриот», расположенный на территории ИВВАИУ.

– Территория бывшей воинской части, где мы сейчас находимся, много лет была беспризорной, и только в прошлом году Минобороны РФ передало её Иркутску. Решением мэра мы начали строить здесь патриотический центр, – отметил глава управления культуры города Виталий Барышников.

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