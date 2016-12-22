Год благоустройства

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провёл традиционную встречу с журналистами по итогам уходящего года. Он отметил, что за этот юбилейный год, проходивший под эгидой благоустройства, столице Приангарья удалось доказать скептикам, что привести в порядок город можно без излишней нагрузки на бюджет и с беспрецедентной поддержкой общественности.
– Как бы нас ни пугали, как бы мы ни переживали, что 2016 год тяжёлый, кризисный, мы поставили для себя амбиционные задачи и, на мой взгляд, достаточно успешно с ними справились, – прокомментировал градоначальник. – В частности, мы взяли на себя обязательство отпраздновать юбилей города, благоустраивая его. Мы показали достойный пример тому, как, не ссылаясь на сложности, наводить порядок в собственном городе.
Дмитрий Бердников подчеркнул, что на сегодняшний день 42 точки города благоустроены и силами предпринимателей, и властей муниципалитета, и различных сообществ. Эту практику планируется продолжать. Мэр отметил, что в этом году представители администрации и активной части горожан начали выстраивать новые отношения между собой.
– Нам есть над чем работать, мы не сделаем это моментально, но начало положено, – подчеркнул Дмитрий Бердников.
Вместе с тем изменилась и ситуация во взаимоотношениях с региональной властью. Город научился заявлять о себе «не эмоционально, не безапелляционно, а чётко, внятно, аргументированно». Речь идёт в первую очередь о том, что столице Приангарья удалось добиться изменения системы перераспределения налогов. Напомним, с 2017 года по инициативе Дмитрия Бердникова муниципалитеты Иркутской области будут получать 30% от налогов по УСН.
Мэр подчеркнул, что это решение полностью соответствует рекомендации президента РФ Владимира Путина о предоставлении большей финансовой самостоятельности муниципалитетам.
– Иркутяне оказались впереди планеты всей, пока остальные разворачивались, мы уже победили. Те, кто считал, что они более расторопны, в том числе Улан-Удэ, Новосибирск и Красноярск, только сейчас кинулись это делать, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Изменение межбюджетных отношений нужно и важно, и Иркутск здесь оказался в тренде, заявленном президентом. Я горд за нас и ещё раз благодарю всех, кто меня поддержал. Самое главное – это общественная поддержка, я её ощутил в процессе диалога с Законодательным собранием и правительством Иркутской области.
Однако у городских властей есть ещё ряд инициатив, которые требуют дальнейшего продвижения и работы. Останавливаться на достижении по «упрощёнке» мэрия не намерена, заявил он.
Что касается бюджета, то мэр подчеркнул, что дефицит городской казны будет сохраняться, необходимо работать над его снижением.
– Здесь трагедии не должно быть, самое главное соблюдать установленные пропорции, – прокомментировал он. – Кроме того, несмотря ни на что, мы сохранили его социальную направленность.
При этом необходимо работать с федеральным центром по привлечению софинансирования на различные проекты. Это посильная работа, единственное требование – собранность и дисциплинированность при подготовке документов, чёткая позиция у всех уровней власти, считает мэр.
– Пока мы идём от муниципалитета, снизу вверх, актуализируя ту или иную программу, помогая коллегам из областного правительства формировать их. Пока мы реализуем одну программу, должна вестись работа над другой программой, – говорит Дмитрий Бердников. – Сегодня мы включаем наших депутатов активно в эту работу, она должна вестись постоянно. В хорошем взаимодействии находимся с сенатором Виталием Шубой.
Мэр также оценил работы по уборке снега в Иркутске, отметив, что, на его взгляд, город стал значительно чище. В этом году город приобрёл новую технику, навёл порядок на асфальтобетонном заводе. Кроме того, планируется приобрести машины, которые помогут убирать скверы и второстепенные дороги.
– Многое уже сделано, но предстоит много работы по регулированию деятельности управляющих компаний. Работа по уборке снега и содержанию домов более успешная. Те, кто строит бизнес для формирования благополучия людей, должны быть максимально ответственными, – отметил мэр.
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Павел Пономарёв, купец и меценат
Павел Андреевич Пономарёв родился 20 июня 1844 года в Иркутске в доме своего отца в Малыгинском переулке Знаменского предместья. Крестили его 22 июня в Покровской церкви, расположенной недалеко от их дома. Во...
Простые истины Феофана Затворника
Пятый год Сретенский монастырь продолжает издавать серию церковных календарей. Это не просто календари, какими мы привыкли их видеть. Это книги.
Иконы Кремля
В почитаемый православными праздник, — Успение Богородицы — на Красной площади состоялась торжественная церемония открытия надвратной иконы Спаса Смоленского на Спасской башне.
Next
Prev
В поисках перемен... едем за границу
Есть люди в возрасте, которым особо не сидится на месте, и они ищут каких-то перемен. Таковы далеко не все - но некоторые предпочитают изменить свой образ жизни, не будучи привязанными к работе начинают, нап...
На некоторых покупках можно прилично сэкономить
Не секрет, что всем хочется купить вещь покачественнее, а отдать за нее поменьше. Особенно над этим задумывается большая часть людей старшего возраста, потому что многие из них уже не работают, ограничены в т...
Заявление Пенсионного фонда России
В связи с возросшим в СМИ интересом к теме получения банками номеров СНИЛС и данных о состоянии лицевых счетов граждан, Пенсионный фонд сообщает следующее.
Когда хобби приносит деньги – идеи бизнеса на пенсии
В России стремительно растет количество работающих пенсионеров. Если раньше многие, достигая пенсионного возраста, «уходили на покой», занимались внуками и огородами на даче, то сегодня бабушки и дедушки уже ...