Год благоустройства

Мэр Иркутска Дмитрий Бердников провёл традиционную встречу с журналистами по итогам уходящего года. Он отметил, что за этот юбилейный год, проходивший под эгидой благоустройства, столице Приангарья удалось доказать скептикам, что привести в порядок город можно без излишней нагрузки на бюджет и с беспрецедентной поддержкой общественности.

– Как бы нас ни пугали, как бы мы ни переживали, что 2016 год тяжёлый, кризисный, мы поставили для себя амбиционные задачи и, на мой взгляд, достаточно успешно с ними справились, – прокомментировал градоначальник. – В частности, мы взяли на себя обязательство отпраздновать юбилей города, благоустраивая его. Мы показали достойный пример тому, как, не ссылаясь на сложности, наводить порядок в собственном городе.

Дмитрий Бердников подчеркнул, что на сегодняшний день 42 точки города благоустроены и силами предпринимателей, и властей муниципалитета, и различных сообществ. Эту практику планируется продолжать. Мэр отметил, что в этом году представители администрации и активной части горожан начали выстраивать новые отношения между собой.

– Нам есть над чем работать, мы не сделаем это моментально, но начало положено, – подчеркнул Дмитрий Бердников.

Вместе с тем изменилась и ситуация во взаимоотношениях с региональной властью. Город научился заявлять о себе «не эмоционально, не безапелляционно, а чётко, внятно, аргументированно». Речь идёт в первую очередь о том, что столице Приангарья удалось добиться изменения системы перераспределения налогов. Напомним, с 2017 года по инициативе Дмитрия Бердникова муниципалитеты Иркутской области будут получать 30% от налогов по УСН.

Мэр подчеркнул, что это решение полностью соответствует рекомендации президента РФ Владимира Путина о предоставлении большей финансовой самостоятельности муниципалитетам.

– Иркутяне оказались впереди планеты всей, пока остальные разворачивались, мы уже победили. Те, кто считал, что они более расторопны, в том числе Улан-Удэ, Новосибирск и Красноярск, только сейчас кинулись это делать, – подчеркнул Дмитрий Бердников. – Изменение межбюджетных отношений нужно и важно, и Иркутск здесь оказался в тренде, заявленном президентом. Я горд за нас и ещё раз благодарю всех, кто меня поддержал. Самое главное – это общественная поддержка, я её ощутил в процессе диалога с Законодательным собранием и правительством Иркутской области.

Однако у городских властей есть ещё ряд инициатив, которые требуют дальнейшего продвижения и работы. Останавливаться на достижении по «упрощёнке» мэрия не намерена, заявил он.

Что касается бюджета, то мэр подчеркнул, что дефицит городской казны будет сохраняться, необходимо работать над его снижением.

– Здесь трагедии не должно быть, самое главное соблюдать установленные пропорции, – прокомментировал он. – Кроме того, несмотря ни на что, мы сохранили его социальную направленность.

При этом необходимо работать с федеральным центром по привлечению софинансирования на различные проекты. Это посильная работа, единственное требование – собранность и дисциплинированность при подготовке документов, чёткая позиция у всех уровней власти, считает мэр.

– Пока мы идём от муниципалитета, снизу вверх, актуализируя ту или иную программу, помогая коллегам из областного правительства формировать их. Пока мы реализуем одну программу, должна вестись работа над другой программой, – говорит Дмитрий Бердников. – Сегодня мы включаем наших депутатов активно в эту работу, она должна вестись постоянно. В хорошем взаимодействии находимся с сенатором Виталием Шубой.

Мэр также оценил работы по уборке снега в Иркутске, отметив, что, на его взгляд, город стал значительно чище. В этом году город приобрёл новую технику, навёл порядок на асфальтобетонном заводе. Кроме того, планируется приобрести машины, которые помогут убирать скверы и второстепенные дороги.

– Многое уже сделано, но предстоит много работы по регулированию деятельности управляющих компаний. Работа по уборке снега и содержанию домов более успешная. Те, кто строит бизнес для формирования благополучия людей, должны быть максимально ответственными, – отметил мэр.