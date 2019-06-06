Глобальный мониторинг предпринимательства провели при поддержке Сбербанка

Высшая школа менеджмента СПбГУ представила вниманию общественности и профессионального сообщества полную версию национального отчета «GEM Россия – 2018-2019».

В 2018 году в репрезентативном опросе участвовало две тысячи представителей взрослого трудоспособного населения России, сообщает пресс-служба Сбербанка. За 10 лет уровень предпринимательской активности увеличился в 2,3 раза. По данному показателю Россия находится на уровне европейских стран Германии и Франции. В прошлом году на 5% увеличилась оценка хороших возможностей для бизнеса в регионах проживания респондентов и на 3% – оценка легкости открытия нового бизнеса. Несмотря на это, большинство опрошенных считают, что открыть бизнес в России по-прежнему сложно.

Опрос показал, что естественный прирост числа предпринимателей сохраняется. Так на каждых трех нарождающихся предпринимателей приходилось всего два закрытия бизнеса. Вместе с тем, значение уровня предпринимательских намерений оказалось одним из самых низких среди стран – участниц проекта.

При этом среди респондентов, имеющих предпринимательские намерения, около 60% составляют уже действующие предприниматели, планирующие открыть еще один бизнес. 2,2% россиян, не являющихся предпринимателями, рассматривают для себя возможность начать новое дело.

Среди тех, кто закрыл свой бизнес в 2018 году, 75% отметили, что сделали это из-за того, что он был неприбыльным. При этом резко сократилось количество бизнесов, закрытых по причине недоступности финансирования (7,4%), а также высоких налогов и бюрократии (4%).

Исследователи обнаружили, что в 2018 году доля женщин, вынужденно вовлеченных в создание нового бизнеса, превысила долю мужского населения и составила 48,8% против 34,3% мужчин.

– Женщины чутко реагируют на волны кризиса: предпочтение, отдаваемое предпринимательским инициативам в более благоприятные для экономики периоды, могут сменять выбором занятости по найму в моменты экономических изменений, – говорится в отчете.

В ходе исследования выяснилось, что малые и средние компании активно используют социальные сети для общения с клиентами, продвижения и продажи товаров и услуг. По данным авторов GEM, большим спросом в социальных сетях пользуются аккаунты сообществ, предоставляющих онлайн-услуги, например, доставка еды, меньшим – площадки продажи товаров или реклама офлайн-бизнесов. Сообщества сервиса доставки в два раза более популярны, если судить по числу подписчиков.

– Такие исследования позволяют «нарисовать» портрет современного бизнесмена, понять его потребности и в целом определить уровень предпринимательского климата в России. Мы видим, что за 10 лет знания и опыт предпринимателей выросли на 56%, при этом страх провала снизился в 1,5 раза. Во многом этому способствуют доступные образовательные проекты, реализуемые в том числе Сбербанком, а также новые онлайн сервисы для бизнеса, – говорит вице-президент Сбербанка Андрей Шаров.

– Среди причин нежелания открывать собственный бизнес респонденты называли страх провала. Этого боится около половины опрошенных, которые считают, что в стране существуют хорошие возможности для предпринимательства (таковых 22,8%), – отмечает доцент ВШМ СПбГУ, руководитель российской команды GEM Ольга Верховская.

Первое исследование деловой интернет-активности предпринимателей в России проводилось Высшей школой менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета совместно с социальной сетью «ВКонтакте». ВШМ СПбГУ – единственная российская бизнес-школа, которая входит в топ-95 лучших европейских школ в рейтинге Financial Times и имеет престижные международные аккредитации АМВА и EQUIS.

По инф. Телеинформа

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