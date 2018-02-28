Главный инженер АО «Труд» признан лучшим инженером России

Главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Труд» Юрий Кибирев признан лауреатом всероссийского конкурса «Инженер года-2017». Церемония награждения состоялась на минувшей неделе в Москве.
– Я подал документы сначала в Иркутский областной дом науки и техники, относящийся к структуре Российского союза научных и инженерно-общественных объединений. На региональном этапе был признан победителем в номинации «Транспортное и дорожное строительство», после чего мои документы были отправлены в Москву, на федеральный этап, – рассказал Юрий Кибирев. – В этой же номинации федеральные эксперты признали победителями меня и коллегу из Тюмени. Нам вручили дипломы, значки и памятные медали. Имена лауреатов будут внесены в зал инженерной славы.
Как сообщает пресс-служба АО «Труд», ежегодный всероссийский конкурс «Инженер года» организован российским Союзом научных и инженерных общественных объединений. Он проводится в два тура и в двух версиях – «Профессиональные инженеры» (стаж конкурсантов от пяти лет работы) и «Инженерное искусство молодых» (специалисты в возрасте до 30 лет). Работы конкурсантов оценивают академики Российской академии наук, инженеры, специалисты различных отраслей. При рассмотрении заявок учитываются достижения, награды, самостоятельные проекты и разработки кандидатов.
– Это значимый конкурс, серьезный, который принимают во внимание руководители как федеральной, так и региональной власти. Победа в нем – подтверждение нашего профессионализма и определенного рода признание той работы, которую АО «Труд» делает на протяжении многих лет, – добавил Юрий Кибирев.
Награду главный инженер «Труда» получил за совокупность достижений в области дорожного строительства. В частности, по инициативе Юрия Кибирева на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока впервые в первой дорожно-климатической зоне применены инновационные технологии, ныне получившие широкое распространение. Среди них устройство покрытия автомобильных дорог из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20), устройство оснований дорожных одежд из органоминеральных смесей, устройство тонкослойных макрошероховатых покрытий из открытых битумоминеральных смесей (БМО), обеспечение поверхностного водоотвода с проезжей части автомобильных дорог путем устройства водоотводных лотков из асфальтобетонных смесей.
В настоящее время под руководством Юрия Кибирева ведутся опытно-экспериментальные работы по применению теплых асфальтобетонных смесей в покрытии автомобильных дорог. Также он входит в Научно-технический совет ФДА «Росавтодор».
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