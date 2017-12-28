Главный инженер АО «Труд» победил в региональном этапе конкурса «Инженер года»

Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Труд» Юрий Кибирев стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Инженер года-2017» в номинации «Транспортное и дорожное строительство».

Как сообщает пресс-служба АО «Труд», по инициативе Юрия Кибирева на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока впервые в первой дорожно-климатической зоне применены инновационные технологии, ныне получившие широкое распространение. Среди них устройство покрытия автомобильных дорог из щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА-20); устройство оснований дорожных одежд из органоминеральных смесей; устройство тонкослойных макрошероховатых покрытий из открытых битумоминеральных смесей (БМО); обеспечение поверхностного водоотвода с проезжей части автомобильных дорог путем устройства водоотводных лотков из асфальтобетонных смесей.

В настоящее время под руководством Юрия Кибирева ведутся опытно-экспериментальные работы по применению теплых асфальтобетонных смесей в покрытии автомобильных дорог.

Кроме того, Юрий Кибирев – член Научно-технического совета ФДА «Росавтодор».

По инф. Телеинформа

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