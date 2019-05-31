Заседание организационного комитета по проведению мероприятий, посвящённых 80-летию со дня разгрома японских агрессоров советскими и монгольскими войсками в районе реки Халхин-Гол на территории Монголии, прошло под председательством губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Участники встречи подвели промежуточные итоги реализации плана.

В областной план вошли 32 мероприятия от министерства по молодёжной политике Иркутской области, министерства спорта, министерства образования, министерства культуры и архивов, Иркутской областной молодёжной общественной организации поисково-краеведческих отрядов «Дань памяти», Федерации альпинизма г. Иркутска, учебного центра «Эдельвейс», горного клуба «Байкал». Уже реализовано тринадцать. К примеру, в Усть-Кутском районе состоялась научно-практическая конференция «Халхин-Гол – глазами внуков и правнуков», а в образовательных учреждениях региона прошли уроки мужества «Герои неизвестной войны».

Впереди ещё ряд мероприятий. Это слёт поисково-краеведческих отрядов, викторины, выставки и экспозиции, экскурсии в музеи, военно-спортивные игры и спартакиады, встреча молодёжи Иркутской области и Монголии, восхождения на вершину Саян Мунку-Сардык и многое другое.

– Уверен, что историческая память о тех событиях должна бережно храниться и передаваться нашим потомкам. Наш долг сегодня – передать правду о подвиге советского и монгольского народов молодому поколению. Именно поэтому в Иркутской области широко отмечается эта победа, – отметил глава региона.

В мае-августе 1939 года на реке Халхин-Гол в Восточной Монголии произошёл конфликт между советскими и японскими войсками. Поводом для него послужили территориальные споры между Монголией и Маньчжоу-го. СССР и Япония были гарантами территориальной целостности данных государств. Победа СССР в конфликте сыграла решающую роль в ненападении Японии на нашу страну. В декабре 1941 года во время битвы под Москвой Германия требовала от Японии напасть на СССР. Как считают историки, именно поражение на Халхин-Голе удержало Японию от вторжения на территорию СССР на Дальнем Востоке. Эта победа предотвратила войну СССР на два фронта и сохранила территориальную целостность Монголии.

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