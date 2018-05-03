Георгиевская ленточка – символ Победы

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Иркутской области 24 апреля.

Акция проходит во всех муниципальных образованиях региона, она продлится до 12 мая. За это время планируется распространить 125 тысяч ленточек.

– Цель акции, ставшей уже традиционной, – привлечь внимание жителей Приангарья к одному из наиболее значимых событий в России – Дню Победы в Великой Отечественной войне, – отметил министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов. – Мы стараемся приобщить молодёжь к истории и традициям Родины, воспитать в молодом поколении чувство гордости за подвиг их предков, а самая главное – выразить уважение и благодарность ветеранам-фронтовикам.

В церемонии торжественного открытия акции «Георгиевская ленточка» приняли участие более тысячи человек – студенты и творческие коллективы образовательных организаций города, представители молодёжных и детских общественных объединений, волонтёрских организаций, жители и гости Иркутска. После торжественного митинга прошёл концерт, во время которого волонтёры начали распространять георгиевские ленточки.

Общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Акция «Георгиевская ленточка» давно вышла за пределы РФ и проводится во многих странах мира. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

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