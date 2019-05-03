Более 15 тысяч Георгиевских ленточек распространили волонтёры среди иркутян и гостей города на открытии всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Организаторы мероприятия – министерство по молодёжной политике Иркутской области совместно с областным государственным казённым учреждением «Центр социальных и информационных услуг для молодёжи».

В акции приняли участие студенты и творческие коллективы образовательных организаций города Иркутска, представители молодёжных и детских общественных объединений, волонтёрские организации.

– В этом году в 74-й раз мы будем праздновать Победу нашего народа в Великой Отечественной войне. Сегодня с глубокой признательностью и благодарностью мы вспоминаем всех, кто, не щадя собственной жизни, отстоял свободу и независимость Отчизны и всего мира. Для каждого из нас грядущий праздник – дань памяти и глубокого уважения славным защитникам Отечества. Сегодня мы объявляем старт уже традиционной всероссийской акции «Георгиевская ленточка», которая пройдёт во всех муниципальных образованиях Иркутской области, – сказал на торжественном митинге заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Цели акции – гражданско-патриотическое воспитание молодёжи, привлечение внимания жителей Иркутской области к одному из наиболее значимых событий Российской Федерации – Дню Победы в Великой Отечественной войне, выражение уважения и благодарности ветеранам-фронтовикам, воспитание в молодом поколении чувства гордости за Родину, приобщение молодёжи к истории и традициям России. Миллионы людей в Российской Федерации и других странах мира, прикрепляя Георгиевскую ленточку к груди, публично демонстрируют своё уважение к воинам и народную гордость за Великую Победу. В Иркутской области в ходе акции будет распространено более 100 тысяч ленточек.

Общественная акция по раздаче символических ленточек, посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, проводится ежегодно, начиная с 2005 года. Акция «Георгиевская ленточка» давно вышла за пределы РФ и проводится во многих странах мира. Георгиевская лента по внешнему виду и сочетанию цветов соответствует ленточке, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

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