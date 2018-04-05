Где приобрести билет?

Уважаемые жители Иркутска, имеющие право и пользующиеся правом бесплатного проезда на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам!

Информируем вас о том, что выдача месячных проездных билетов на май, июнь, июль, август, сентябрь 2018 года будет осуществляться в киосках ОАО «Иркутскпечать», расположенных на территории города Иркутска.

Месячный проездной билет выдаётся гражданину с 15 числа месяца, предшествующего месяцу бесплатного проезда, по 10 число месяца, в котором будет осуществлён бесплатный проезд при предъявлении следующих документов:

– документ, удостоверяющий личность;

– решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим) маршрутам в летний период.

Приобрести месячные проездные билеты на сезонные (садоводческие) маршруты вы можете в следующих киосках:

№ киоска Адрес киоска режим работы 1 ул. Волжская, возле трамвайной диспетчерской 7:00–19:00, без выходных 8 ул. Пролетарская – ул. Свердлова 8:00–17:00, обед 12:30–13:30, сб, вс. – выходной 11 ул. Ленина, ООТ «Дворец спорта» 8:00–17:00, обед 12:30–13:30, сб, вс. – выходной 17 ул. Новаторов, д. 3 (около фабрики-кухни) 8:00–16:00, обед 12:30–13:30, сб – 8:00–13:00, вс – выходной 18 ул. Ленина, ООТ «Художественный музей» 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 23 ул. Дек. Событий, в р-не ООТ площадь Декабристов 8:00–17:00, обед 12:30–13:30, сб, вс. – выходной 26 ул. Челнокова, д. 1, станция Иркутск-Пассажирский 7:00–19:00, без выходных 32 ул. Грибоедова, в р-не дома № 2 8:00–17:00, обед 12:30–13:30, сб, вс. – выходной 34 мкр-н Первомайский, в р-не дома № 25 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 40 ул. Тимирязева, ООТ Центральный рынок 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 41 ул. Байкальская, ООТ Гормолзавод (из центра) 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 42 ул. Депутатская, в р-не дома № 55 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 49 ул. Лермонтова, ООТ, Жуковского 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 51 ул. Розы Люксембург, в р-не ООТ «Автостанция» 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 57 ООТ «Узловая», Парус 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 58 ул. Чкалова, ООТ «Бытовая» 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 62 ООТ «Мухиной» 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 85

ул. Новаторов, 3 (около поликлиники) 7:00–19:00, без выходных 99

ул. Лермонтова, ООТ «МНТК» (в сторону плотины) 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной 142 ул. Дзержинского, 34, у аптеки 8:00–17:00, обед 12:30–13:30 сб, вс. – выходной

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