Газификация оказалась химерой

Низкий уровень газификации Иркутской области связан с тем, что природный сетевой газ потребляется только на территории Братска и Братского района. Об этом 6 февраля на заседании комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области заявил врио министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Сергей Малинкин.
«Есть организационные вопросы: насколько качественно администрация города подходит к реализации поставленной задачи, в том числе по вопросам приобретения газомоторной техники. При беспрецедентных мерах поддержки этого муниципалитета мы не видим результата. В прошлом году из общего объёма средств на эти цели средства областного бюджета составили 97% и только 3% – деньги города. Братчане приобретают автобусы, а уровень потребления газа почему-то снижается. Оказывается, на них невыгодно ездить. Почему – вопрос. Ведь газ дешевле и экологичней. Возможно, имеют место иные вопросы. Сейчас мы меняем условия предоставления субсидий на 2018 год. Как минимум – 50 на 50», – заявил на заседании комиссии по контрольной деятельности врио министра.
По его словам, в Братске есть одна котельная и порядка 45 индивидуальных домов, которые готовы к использованию газа. «В большей степени газ к ним уже подведён. Осталось 25 домов, которые хотят подключиться», – добавил Сергей Малинкин.
Что касается Жигалово, то реального потребления природного сетевого газа там нет. Однако, подчеркивает врио министра, все обязательства, которые регион брал публично на себя перед «Газпромом» по подготовке всех теплоисточников, выполнены.
«К приёму газа все семь теплоисточников готовы. Порядка 700 частных домовладений также готовы приобретать газ, как только он будет подан в посёлок. Всё зависит от «Газпрома», – отметил представитель минЖКХ.
В Качуге на базе бюджетных учреждений уже есть две газовые котельные, но они работают не на природном сетевом газе, а на привозном пропан-бутане. И с точки зрения экономической целесообразности это слишком дорого. Есть два варианта: либо вернуться к угольному теплоисточнику или же перейти на электроотопление.
«Решение об установке этих двух котельных принималось, когда «Газпром» рассматривал прохождение магистральной трубы через этот населённый пункт. Планы изменились», – пояснил врио министра.
Газоконденсатное месторождение есть и в Усть-Удинском районе, но, опять же, всё зависит от «Газпорма».
«У нас даже есть разработанная несколько лет назад проектно-сметная документация на строительство в двух населённых пунктах газовых котельных. Мы к этому готовы, но магистральные газопроводы строятся не регионом, а «Газпромом», – добавил Сергей Малинкин.
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