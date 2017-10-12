Футбольный турнир

В начале сентября 2017 года депутат думы города Иркутска по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова выступила с инициативой провести большой турнир по футболу между командами школ № 68, 42 и 29. Команды учебных заведений округа откликнулись.

Первый турнир в истории окружного школьного футбола состоялся на базе школы № 68, где есть отличное футбольное поле. Ребята школы № 42 активно поддерживали команду школы № 29,– защищали спортивную честь своей школы и помогали соседям по округу. Победила дружба и взаимовыручка, – призовые места заняли команды этих школ.

– В моём округе стал очень популярным такой вид спорта, как настольный теннис. Этому способствовала установка пяти теннисных столов во дворах и в сквере на Шахтерской в Жилкино. За лето мы провели три турнира. Решён вопрос о продолжении тренировок в помещении школы № 42. Теперь будем развивать и футбол. Будет новый современный корт, будут и победы школьных команд. Думаю, что в тёплый период будем приглашать проводить районные турниры на базе школы № 29. Подобного корта в Ленинском округе ни у кого нет, – отметила Светлана Кузнецова.

Все участники турнира получили подарки от депутата. Светлана Кузнецова выразила благодарность сплочённым спортсменам и рассказала о новом корте, который в настоящее время возводится в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории школы № 29.