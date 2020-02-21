«Фронтовая посылка»

Так взрослые решили назвать акцию, приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и рассказать ребятам о той нелегкой поре, как помогали из глубокого тыла тем, кто находился на передовой. В Доме ремесел и фольклора музея истории Иркутска им. А. М. Сибирякова ученики школ № 39, 27 и лицея №1 областного центра вместе с мастерами музея и сотрудниками ЦДТ «Октябрьский» собирают такие посылки.

Заведующая филиалом музея Лидия Эверстова, показывая музейные предметы, объясняет: «Всей семьей, бывало, целой деревней или улицей люди собирали посылки на фронт, казалось бы, с мелочами, но очень необходимыми вещами, например теплыми рукавицами, приспособленными для того, чтобы удобно было стрелять из оружия. Вот, такой палец пришивался отдельно, видите? Внутри эти рукавицы очень теплые – там натуральный мех. А вот и пояс на спину из пряжи из собачьей шерсти. Их вязали женщины своим родным, а также вкладывали в посылки, на которых было написано просто «Дорогому бойцу Красной армии». И не важно, кто был получателем. Главное – солдаты чувствовали заботу и то, что о них помнят дома, на родине. Эти и другие вещи иркутяне заботливо укладывали в небольшие посылочки и высылали на фронт».

Рядом за столиком мальчики и девочки вышивают небольшие матерчатые кисеты.

«Внутрь кисета нужно положить небольшие тряпичные узелочки с сибирскими пахучими травами – душицей, ромашкой, листьями малины и смородины, мятой, чтобы солдат мог заварить вкусный чай», – рассказывает ребятам педагог Лидия Петухова.

«Совсем не лишняя во время торжеств будет праздничная символика, а еще вы можете сами сделать открытку или украшение в виде броши и подарить родным», – добавила Оксана Кочергина и показала ребятам, как можно с помощью клея и готовых элементов – цветов, бумажных птичек, георгиевских ленточек – изготовить тематические подарки.

А потом все вместе писали письма ветеранам. Как и в то военное время, авторы пользовались чернилами. Педагог Лариса Илюхина, выводя аккуратные буквы, комментирует: «Раньше использовали чаще черные чернила, потому что их было легче всего сделать из печной сажи. На столе вы видите чернильницы – непроливашки, аутентичные и сделанные по образцу 40-х годов».

Обращение в письме единое: «Дорогой ветеран!» Так как не важно, кто его прочтет в итоге, главное, что этот человек получит бумажный треугольник с частичкой добра – теплое пожелание.

Еще одна часть мероприятия – чтение стихов. Ребята очень волновались. Шутка ли: почти 50 человек в зале, и нужно громко, с выражением, не просто отчитать, а прожить историю, которую сочинил автор. Темы стихов были самые разные: о войне, жизни и чувствах ровесников, переживших то время, радости малышей и взрослых после вестей о Победе над фашизмом, весне и ожидании лучшего будущего.

Один из самых юных чтецов, Матвей Ванин, ученик 2 «В» класса школы № 39, казалось, обращается к своим прадедушкам – Георгию Афанасьевичу Ладонщикову и Евсею Прохоровичу Тимошенко. Они оба воевали, получили ранения: один под Ленинградом, второй на первом Белорусском фронте. Родных уже нет в живых, но мальчик знает, что прадедушки очень хотели, чтобы таких страшных событий, участниками которых им суждено было быть, никогда не повторилось.

Фото Александр НОВИКОВ

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