Философские встречи

С 22 января «Рериховское культурное творческое объединение» возобновляет встречи на культурно-философские темы в Доме культуры им. Горького каждый понедельник, в 18 часов, по адресу: г. Иркутск, ул. Клары Цеткин, 13а. Остановка трамваев «Грибоедова», автобусов «Свердловский рынок». Приглашаются все желающие. Вход свободный.

Тел. для справок: 8-964-105-38-10.

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