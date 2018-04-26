«Февральский ветер»

Под таким названием прошёл месячник патриотического воспитания в школе № 28.

Совет ветеранов № 11, который возглавляет Людмила Константиновна Померанц, и заместитель директора по воспитательной работе школы Алёна Сергеевна Платонова составили план проведения месячника, согласно которому были проведены уроки мужества для школьников с первого по десятый класс. В его рамках состоялся цикл бесед. Про детей и животных во время войны рассказала Надежда Константиновна Кошнаки. О том, как жилось детям в блокадном Ленинграде, поведала ветеран труда Людмила Валентиновна Горшкова. О своём военном детстве вспоминала Антонина Васильевна Бояринова.

С рассказом о боевом прошлом выступила ветеран, участница афганской войны Нина Николаевна Степанчук. В те годы она преподавала русский язык для местного населения.

О детстве, юности и военных подвигах легендарного маршала Ивана Степановича Конева, в честь которого названа улица, где разместилась школа № 28, был рассказ Галины Андреевны Швец.

А на встречу со старшеклассниками были приглашены военные пенсионеры. Майор в отставке Владимир Васильевич Соколов беседовал с ребятами на тему «Есть такая профессия – Родину защищать!», полковник в отставке, лётчик, Владимир Дмитриевич Сидоренко рассказал свою военную биографию и о том, как он воевал в Афганистане.

Перед ребятами выступили моряки-подводники: Виктор Васильевич Вертянкин, Иван Константинович Чернышенко, Владимир Георгиевич Толстоухов, Анатолий Павлович Седов. Они рассказали ребятам о трудностях и особенностях службы на подводных лодках, с гордостью вспоминали о годах службы на флоте.

А потом гостей пригласили в актовый зал, чтобы оценить выступление учащихся третьих классов, которые исполнили песни военных лет, а им подпевали наши гости.

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